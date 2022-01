Don Raúl agradece que sólo fueron daños materiales, luego del incendio de su auto

HERMOSILLO, Sonora.- Mientras se disponía a pasar una mañana agradable en la sala de su casa, don Raúl Escobosa, jamás se imaginó el susto que estaría por pasar, luego de que el jueves su esposa tuviera que ser rescatada por elementos del Departamento de Bomberos, luego del incendio de uno de sus autos en la cochera de su vivienda.

El incendio del auto de don Raúl es uno de los cuatro carros a los cuales se presume se les prendió fuego de manera intencional, durante la mañana del jueves.

Don Raúl, de 82 años, relató que se encontraba en la sala de su hogar cuando un empleado de la lavandería que está frente a su casa tocó insistentemente la puerta.

Estaba en la sala, eran como la 07:05 horas y me tocaron el timbre”, contó, “salí y un muchacho de enfrente de la lavandería me dice ‘se está quemando su carro’. Entonces, salí y le estaba saliendo humo”.

El humo salía por enfrente del tablero del carro, abrió las puertas del auto y al disponerse a entrar a la casa por su esposa, Alejandrina Robles, de 78 años, se soltó una llamarada que impidió ir a buscarla.

Rápidamente don Raúl llamó a los números de emergencia y a Bomberos, quienes tardaron pocos minutos en llegar al lugar, ya que cerca de ahí atendían otro incendio.

Gracias a la ayuda de los vecinos y solidaridad de familia y amigos se siente tranquilo, ya que solamente fueron perdidas materiales y daños en su vivienda.

Gracias a Dios, cuando uno no está tan joven ve las cosas de otra manera”, añadió, “yo me he sentido bien, gracias a Dios no pasó a mayores”.