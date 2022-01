Adriana adaptó cuarto dentro de ferretería para emprender su negocio de repostería

HERMOSILLO, Sonora.- En un cuartito adaptado dentro de una ferretería por la colonia López Portillo, Adriana Segovia Ruiz emprendió su propio negocio de repostería, La Sweetery.

La joven de 26 años de edad decidió dedicar todo su tiempo a lo que más le gusta, hacer y degustar distintos tipos de postres y ahora a casi dos años de su inauguración planean instalar un establecimiento.

Desde chiquita me ha gustado mucho, hacía bollitos, dulcecitos, cualquier cosa pequeña, las hacía en mi casa y como mi familia estaba cansada de comer tanta repostería, decidí empezar a vender,” relató.

En enero del 2020 comenzó a ofrecer sus productos por Internet para vender el día de San Valentín, contó que se sorprendieron de la inesperada demanda que tuvieron sus productos.

Primera vez vendiendo

“Fue una locura porque era la primera vez que vendía algo en mi vida así que fue demasiado, un caos, estaba mi mamá, mi familia y mi novio en ese entonces”, recordó.

Además de la repostería en la que invertía solo medio tiempo en sus inicios, Adriana trabajaba en una maquila, comentó que por la cuarentena se vio en la necesidad de trabajar en casa lo que le dio tiempo para atender más pedidos.

“Renuncié después a mi trabajo para enfocarme a esto, empecé a hacer ramos de donas para el día de la madre y me fue bien ahí, se me ocurrieron letras, números, corazones, figuras de cartón para ofrecerlas con relleno de donitas”, indicó.

A principios del mes de diciembre ella y su esposo cumplieron un año de matrimonio, mencionó que él también es emprendedor pues decidió renunciar a su empleo en una mina para hacer su propio negocio de ingeniería eléctrica.

Interés por la repostería

“La ferretería empezó en marzo de este año, es de los dos, pero él fue el que empezó emprendiendo, me animó a hacer mi negocio, llegué a un punto en que comencé a recibir muchos pedidos y me di la disponibilidad para trabajar de inmediato si lo necesitaba”, declaró.

El impulso que la animó a iniciar fueron su familia, amigas y su esposo, agregó que su interés nació con su mamá pues a ella también le gusta la repostería y juntas aprendieron de poco.

Aprendí a prueba y error, al principio era muchísima merma, estábamos mi mamá y yo rompiéndonos la cabeza, tirábamos mucho chocolate y harina, el sabor siempre salía rico pero no se veían tan apetitosas”, expuso.

Al no tener tiempo por su trabajo, dijo que envió a su mamá a unos cursos y ella después le enseñaba para conocer más sobre los postres y su presentación.

Aprendizaje continuo

“Las decoraciones nos quedaban muy feas, mis amigas me dijeron que lo intentara y ahí me fui soltando, ahorita hago diseños más bonitos, no soy experta ni una artista pero ahí voy aprendiendo”, añadió.

Por Youtube, cursos u otro medio, remarcó que sigue con clases para aprender, crecer y posicionar su emprendimiento.

Yo soy muy luchona, no me rajo, acepto todos los comentarios para agarrar lo bueno, para ver qué es lo que puedo ir cambiando, qué puedo mejorar tanto personal como en el negocio”, expresó.

En enero del próximo año planea instalar a una cuadra de la ferretería una tienda para sus postres, remarcó que también trabaja en eventos como cumpleaños, quinceañeras, bodas, entre otros y que instala en ellos una carretita que ella misma diseñó.

Mesa de snacks para eventos diseñada por la misma Adriana

Para encontrarla pueden acercarse a sus redes sociales, al número 662 367 4644 o al establecimiento donde trabaja actualmente en la avenida Bacoachi y calle General Piña, colonia López Portillo, dentro de la Ferretería del Desierto.

Facebook: @LaSweetery Instagram: @lasweetery