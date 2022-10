Don Óscar teme que desaparezcan artesanos de palo fierro

HERMOSILLO, Sonora.- Es más probable que desaparezcan los artesanos que realizan las figuras de palo fierro a que el árbol se extinga, aseguró don Óscar Desiderio Maldonado Rodríguez, de 68 años, vendedor de esta artesanía tradicional.

Explicó que él comenzó hace cerca de 30 años a instalarse en el punto de Serdán y Rosales inducido por un amigo que le aseguró que ganaba buen dinero.

Yo era changarrero, abarrotero y me metí en el negocio, primero a nivel de taller y ya después cuando este puntito aquí lo hallé y gracias a Dios me ha ido bien ya tengo los 30 años”, dijo.

En este lugar hay miles de llaveritos de Palo Fierro y decenas de figuras como águilas, indios, delfines y cualquier tipo de animal tallados a detalle, algunos de ellos llegan a valer cerca de 3 mil pesos.

TALA DESMEDIDA

La tala desmedida del palo fierro, expresó, que está desde que él inició a vender, pero que nunca se ha controlado y a pesar de las restricciones este árbol nativo de Sonora se corta para realizar las figuras.

Esta es una artesanía netamente sonorense, primero lo comenzaron los Seris, luego pasó a la gente de Kino, al Poblado y después aquí a Hermosillo”, contó.

Don Óscar Desiderio señaló que el árbol del palo fierro no se acabará sino el que hace la artesanía.

“Se está acabando el artesano, sí, es que el artesano viejo ya no le han enseñado a sus hijos, no les interesa porque a la mejor no es remunerable para ellos, de que digas estás ganando más o menos”, expuso.

Muchos de los artesanos prefieren trabajar en otros oficios, añadió, porque solo de la creación de las figuras de palo fierro no se puede vivir.