Dogueros pierden su mercancía por la lluvia: piden un buen sistema pluvial al gobierno

HERMOSILLO.- Los "dogueros de la Uni" vivieron una verdadera noche de terror, a causa de la lluvia de ayer, ya que el agua les llegaba hasta las rodillas y muchos de ellos perdieron toda su mercancía, porque se les mojó.

Jesús Yáñez, uno de los afectados, grabó un video con su celular, donde simulaba que nadaba entre lo que parecía ser una piscina de aguas turbias, que le llegaba hasta sus rodillas.

El hombre afirmó que esto sucede cada vez que llueve en Hermosillo, y la causa, a su parecer, es que no hay un buen sistema de drenaje pluvial que permita al agua circular por donde debe.

Quieren que el gobierno tome conciencia

"Esto siempre que llueve nos pasa, y yo no hice ese video para hacerse viral, sino para que el Gobierno tome consciencia de las dificultades en que nos vemos cuando llueve. Oye, ¡si hasta sube un metro el agua! Las bancas las tapa, los cilindros de gas... A mí se me mojo el pan y todo eso está perdido. Aquí todos somos comisionistas, es decir, si no vendemos, no comemos, y es el sustento de nuestras familias", señaló.

Y aunque siempre que llueve tiene el temor de que le suceda lo mismo, Yáñez no deja de trabajar, ya que una noche que no abre es un día sin ingreso. Al igual que él, todos los comerciantes de la zona ven injusta la situación a la que se enfrentan y el hecho de que no puedan tomar cartas en el asunto por parte de las autoridades.

Te puede interesar: VIDEOS: Policías buscan en laguna de aguas sucias del bulevar Quiroga a hombre que huía de ellos