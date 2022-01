Descuento en predial Hermosillo: El beneficio adquirido nadie lo puede eliminar, Abogado

HERMOSILLO, Sonora.- Un derecho o beneficio adquirido nadie lo puede eliminar, ya que se estaría violando uno de los principios importantes que provienen del derecho romano, y de ser así, amerita la promoción de un amparo, aseveró el abogado Lorenzo Ramos Félix.

Luego de que Yazmín Anaya Camargo, directora de Ingresos de Hermosillo, anunciara que a partir de este año sólo se aplicará el descuento del 50% en el predial a las personas de la tercera edad que demuestren que están en vulnerabilidad y que su vivienda no tenga un valor mayor a los 2 millones 650 mil pesos, Ramos Félix comentó que es ilegal.

“Aquí el concepto a defender, proteger o preservar es la vulnerabilidad de las personas, porque tú puedes tener una casa de dos pisos, pero no vas a alimentarte comiéndotela a mordidas; la casa es un inmueble, un bien, una reserva que se tiene, pero si la vendes, ¿en qué vas a vivir?”, cuestionó.

Explicó que además de ser un principio moral, el derecho internacional, nacional y constitucional protege a las personas que antes recibían un beneficio por motivo de su edad, por lo que pueden tramitar un amparo para no resultar afectados.

Existe el principio de Stoppel, que habla sobre los llamados derechos adquiridos: a ti te concedieron algo, ya no te la pueden quitar. En cualquier caso, la opción que tienes como gobernado es irte al amparo, para que esté más sólido; generas en algo reclamado, en algo que no sea impuesto y que sea un derecho o un beneficio”, indicó.

El ciudadano no puede ampararse para no pagar el predial, ya que es un impuesto del Gobierno, pero sí para que no se le retire el beneficio que ya se te había otorgado para pagar la mitad.

VEN BUENA SOLUCIÓN

Ramos Félix aclaró que un amparo sólo beneficia a la persona que lo promueve y entre más personas decidan tramitarlo, mucho mejor, por lo que la solución más viable es que los afectados acudan a una organización que tenga experiencia en estas situaciones, como la Unión de Usuarios.

“Mi consejo es que se defiendan. Que vayan a una organización como la Unión de Usuarios, que puede jugar un buen papel en esto, porque de alguna manera tiene que ver con los usuarios de las calles, de los servicios públicos, y puede ayudar a hacer amparos masivos para que dé más fuerza”, enfatizó.