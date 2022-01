Hermosillo: Ayuntamiento pone límite a apoyo en predial para la tercera edad

A partir de este año, el Ayuntamiento de Hermosillo puso límites a los descuentos del impuesto predial con un tope para el valor de la vivienda cuando hasta el 2021 se aplicaba de forma general a las personas de la tercera edad.

Esta medida es considerada como recaudatoria por algunos regidores y ha generado inconformidad entre los contribuyentes, que tenían este beneficio desde, al menos, el año 2008.

En 2022, de acuerdo con la directora de Ingresos del Municipio, Yazmina Anaya Camargo, sólo se aplica el descuento del 50% en el predial a personas de la tercera edad que demuestren estar en un estado de vulnerabilidad siempre y cuando el valor de la vivienda no supere los 2 millones 650 mil pesos y debe solicitarse por el contribuyente.

“Es totalmente recaudatoria, yo creo que no es el momento ni el tiempo, creo que la administración pasada hizo bien en no aumentar ningún tipo de impuesto, y que estamos en una situación extraordinaria en donde la ciudadanía no puede pagar ciertos cobros”, señaló René García Rojo, regidor que preside la Comisión de Servicios Públicos.

Dijo que hay casos de personas que heredan inmuebles con valor de más de 2 millones y medio de pesos y que por falta de recursos venden la propiedad o no pueden realizar el pago del impuesto.

LOS CAMBIOS

Este año, el Gobierno municipal aplicó modificaciones a los contribuyentes en impuestos y en servicios.

IMPUESTO PREDIAL

Se fijó un tope para el descuento que al menos durante 13 años se otorgaba a personas de la terceera edad.

2 millones 650 mil pesos, es el valor máximo de la vivienda para obtener el descuento en 2022.

• Si el contribuyente tiene una vivienda cuyo valor es superior a los 2 millones 650 mil pesos, puede solicitar un estudio socioeconómico para acreditar su condición de vulnerabilidad.

50% es el descuento para personas en situación de vulnerabilidad.

¿QUIÉNES SON PERSONAS VULNERABLES?

Mayores de 60 años, jubilados y pensionados, madres solteras, viudos y menores en orfandad.

DESCONTENTO EN CONTRIBUYENTES

El descuento del 50% en predial a personas de la tercera edad es un derecho y sin importar el valor de la propiedad, se debe de respetar, opinaron adultos mayores que acudieron a hacer el pago en Tesorería Municipal de la colonia San Benito.

“De perdida debería de ser un descuento tolerable y todo eso, según a la persona también, esa mi opinión. A los que somos pensionados sí nos puede afectar”, dijo José Luis Suárez, de 73 años.

David González, de 61 años, otro ciudadano que acudió a pagar el predial, comentó que independiente del costo de la casa se debería hacer el descuento al adulto mayor porque una persona jubilada ya pagó sus impuestos.