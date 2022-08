Critican empresarios sonorenses postura del Presidente

HERMOSILLO, Sonora.- “Si eso se llama magnificar (señalar la violencia), quienes siembran terror es terrorismo, o no sé cómo se le pueden llamar actos de protesta o rebeldía, no sé cómo les dijo el señor (López Obrador). La realidad es que no vemos una actuación acordé a los actos violentos que hemos visto no solo en los últimos días, sino en los últimos años en el país por parte del Gobierno federal y ahí están los resultados”, afirmó Manuel Lira Valenzuela.

Las autoridades, consideró el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac), tienen que actuar con mano dura, pues eso de abrazos y no balazos no va en un país donde la violencia se ha venido desbordando.

No estamos de acuerdo, la Canirac nacional emitió un comunicado para manifestarnos y pedir de la manera más atenta y en buena forma que el Gobierno federal haga lo conducente para tratar de detener esta ola de violencia que estamos viendo en varios estados de la república, es imposible ocultar el sol con un dedo”, indicó.

El presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) Sonora Norte, Kurt Gerhard López Portillo, dijo que ven la declaración del presidente Andrés Manuel López Obrador como algo desafortunado porque es un funcionario público que está para dar servicio o atención a los ciudadanos, y la principal función es proveer de seguridad a las personas “en nuestras vidas y bienes, fruto de nuestro trabajo”.

La responsabilidad del Gobierno, indicó, es brindar tranquilidad y seguridad cuando se le solicita, no para criticar a quienes no ven resultados positivos en materia de seguridad y otros temas.

SENTIMIENTO DE ANGUSTIA

El líder de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios de Turismo (Canaco Servytur), Juventino Félix Lugo, señaló que la violencia y la inseguridad generan un sentimiento de angustia y temor, además de mermar los planes de inversión o crecimiento de una empresa.

Espero que nunca pase Sonora por uno de los eventos que se suscitaron en otros estados de la República, ya que uno como empresario siente el temor y los planes de inversión o alguna expansión o crecimiento se ven mermados por el tema de inseguridad”, externó.

Los afiliados a la Canaco, aseveró, confían que la inseguridad que enfrentan en otras partes del estado no llegará a Hermosillo por el diálogo que mantienen con el Gobierno estatal y la Secretaría de Seguridad Pública.