Correctos filtros antialcohol si está la CEDH: Canirac y abogados

HERMOSILLO, Sonora.- Los operativos de control de alcoholimetría que realiza la Policía de Hermosillo son correctos, siempre y cuando sean supervisados por la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) para que se respeten a los ciudadanos, aclararon representantes de Canirac y Barra Sonorense de Abogados A.C.

Después de que se hizo público que la CEDH no participaba en los llamados filtros antialcohol que Seguridad Pública implementa generalmente los fines de semana en los distintos bulevares de la ciudad, se generó polémica sobre si deberían de ponerse en marcha o no este tipo de operativos.

Tanto la presidenta de la Barra Sonorense de Abogados A.C. (Colegio), como el presidente de la Canirac Hermosillo, aclararon que no es que no estén de acuerdo con este tipo de programas, pero deben de hacerse de manera correcta y clara para evitar actos de corrupción.

No es que no estemos a favor de los filtros, sino simplemente que no estamos a favor de las arbitrariedades que se estaban cometiendo en últimas fechas, precisamente porque había sólo una parte, en este caso, conformada por personal de Policía de Tránsito”, comentó Manuel Lira Valenzuela presidente de la Canirac Hermosillo.