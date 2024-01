Crecen en Sonora denuncias contra bancos por cargos no reconocidos en 2023

HERMOSILLO, Sonora.- En un 26.9% aumentaron las denuncias de enero a diciembre de 2023 con relación al mismo periodo de 2022 en la Condusef y las principales causas fueron cargos no reconocidos aplicados a través de diferentes vías en tarjetas de débito y crédito.

De acuerdo con datos de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios Financieros (Condusef), en el año de 2023 se presentaron 4 mil 753 controversias contra diferentes instituciones financieras y de esas 2014 se concluyeron de forma favorable.

Del total de las reclamaciones iniciadas el año pasado, 3 mil 209 fueron en contra de instituciones de crédito, lo que significaron 783 más que el 2022, y de esas la mayoría fueron en tarjetas de débito y crédito por consumos no reconocidos por teléfono, Internet, transferencias no aplicadas o no reconocidas y cajeros automáticos.

Las controversias contra las instituciones de seguros también fueron una de las más demandas en la entidad, al acumular 869, de las cuales se han resuelto 754 y sólo 96 a favor y 658 no fueron favorables para la defensa.

En las acciones de defensa contra las Sociedades Financieras de objeto Múltiple (Sofom) se registraron 443 denuncias contra 313 del 2022 y de esas 159 ya fueron concluidas con resultado de 71 favorables y el resto desfavorables.

Las controversias en el 2022 registraron una disminución de 2 mil 591 comprado con las cifras de 2019, pero en 2021 subió a 4 mil 036 y en 2022 presentó aunque tuvo una ligera caída al cerrar con 3 mil 753 y en 2023, el 2023 continuó con tendencia a la alza con 4 mil 753 defensas iniciadas.

El año pasado en total entre asesorías, controversias, gestiones, consultas, orientaciones y demás servicios que presta la Condusef en Sonora, se realizaron 10 mil 992 acciones, es decir 3 mil 437 más que el año anterior, con 3 mil 610 conclusiones de defensa.

