Covid y beisbol: Esto opinan los médicos sobre partidos con público

HERMOSILLO, Sonora.- Los partidos de beisbol en el Estadio Sonora se convertirán en un importante foco de contagio de Covid-19 con la asistencia de miles de aficionados, ante el problema que implica cumplir con los protocolos sanitarios, coincidieron médicos especialistas.

El viernes, el club Naranjeros de Hermosillo anunció que se había recibido autorización para permitir el ingreso de público con un 40% de aforo, es decir, unas 6 mil 400 personas, con medidas como el uso de cubrebocas, toma de temperatura al entrar y distancia en las butacas.

Alberto Monteverde Maldonado, alergólogo e inmunólogo clínico, expuso que se pueden anticipar problemas desde las filas para comprar los boletos y para el ingreso al parque, donde será complicado mantener distancia entre las personas.

“Suponiendo que esos dos puntos pudieran pasar bien, pues adentro las personas se van a tener que quitar el cubrebocas para los alimentos, van a estar platicando, gritando, y con eso, si una persona tiene virus, va a ir liberando cierta carga viral”, expuso.

Además habrá otros puntos donde se pudiera hacer contacto, dijo, como los pasillos, los baños o los lugares para comprar alimentos.

Monteverde Maldonado resaltó que se pueden reabrir todas las actividades, siempre y cuando se sigan protocolos muy estrictos, y uno de ellos es que no debe haber aglomeraciones de más de 10 personas en ningún sitio.

Isaac Chávez Díaz, médico anestesiólogo, indicó que la única ventaja de asistir a un partido de beisbol en este momento es que es al aire libre pero que, dadas las condiciones de la pandemia, permitir que 6 mil personas compartan un mismo espacio es un riesgo innecesario.

“Se están detectando, según los reportes oficiales, entre 50 y 100 casos al día en Hermosillo, y sabemos que esa cifra hay que multiplicarla. Algunos pueden ser asintomáticos, y así funciona la enfermedad: Tú puedes sentirte bien pero estar contagiando a otras personas”, destacó.

Los partidos de beisbol son un escenario natural para que se relajen las medidas, añadió, pues muchas personas acostumbran gritar y consumir alcohol o alimentos durante el juego.

Yo no veo forma de que no haya riesgo donde hay 6 mil personas juntas; no hay forma de controlar el acceso a los baños o de que todos estén con el cubrebocas. La mayor parte del tiempo la gente va a estar sin cubrebocas, eso es un hecho y todos lo sabemos”, expuso.