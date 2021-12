Cobertón navideño: Hermanitos esperan con gran ilusión la llegada de la Navidad

HERMOSILLO, Sonora.- A pesar de las frías noches en un pequeño cuarto con paredes de cartón y un techo de madera que ya no sirve, la familia de Viridiana Pacheco Burceaga disfruta mucho esta temporada por las fiestas navideñas.

Afuera de la puerta de su hogar, ubicado en la colonia 4 de Marzo, colocaron un arbolito de Navidad, alrededor del cual juegan sus dos hijas y tres de sus sobrinos, a los que cuida porque su hermana y su mamá tienen que trabajar.

Es un cuarto nomás, batallamos más con el techo, ahora que estuvo lloviendo se metió mucha agua, una hermana me quería ayudar pero no me ha dicho nada, se pone muy frío adentro”, comentó.

A causa de la pandemia su esposo dejó de recibir trabajos como albañil y contó que para sostener su hogar va todos los días al relleno sanitario a separar los residuos o vende material reciclable.

“Tenemos tres meses aquí, estamos invadiendo, este lugar está abandonado como más de 20 años, uno de los vecinos está averiguando para hacer un contrato, poner una mufa para la electricidad y ayudarme con el dueño para que me preste el terreno”, explicó.

Los pequeños y ella relataron que hace una semana pusieron con mucha ilusión el arbolito de Navidad en su patio, el cual tienen que levantar cada que se cae porque está en su área de juegos.

Si les pueden traer un regalito que no se preocupen, ellos no piden gran cosa, por ejemplo, ahorita para Santa la más pequeña pidió una bicicleta y la más grande me dice que lo que pueda, no hay problema”, expresó.