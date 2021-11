Hermosillo: Daniel da vida a arbolitos de Navidad con madera reciclada

HERMOSILLO, Sonora.- Por la cercanía de la Navidad comenzó a elaborar arbolitos con madera reciclada, los cuales vende a través de redes sociales para solventar los gastos de su familia y gastos médicos.

Daniel Armando Tapia López trabaja desde pequeños y grandes árboles hechos con tarimas, hasta monos de nieve que tiene planeado hacer con triplay en distintos tamaños.

“Comencé el año pasado con la pandemia, un hermano me dio la idea de hacer trabajos con madera de tarima para vender”, mencionó.

Al comenzar a realizar los muebles relató que uno de sus amigos le compró un arbolito, lo decoró con luces led y otros adornos para subirlo a las redes sociales donde muchos ciudadanos conocieron su trabajo.

Me conocen y se dan cuenta que soy una persona discapacitada, pero discapacitada entre comillas porque mis piernas no me sirven bien, pero mientras Dios me haya dado manos para poder trabajar, con eso vamos a echarle ganas”, expresó.