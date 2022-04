Cae vehículo en socavón de gran tamaño en la colonia Villa Satélite; conductor salió ileso

HERMOSILLO, Sonora.- Un vehículo tipo sedán cayó en un socavón de gran tamaño, en la colonia Villa Satélite; el conductor resultó ileso.

De acuerdo a los datos recabados en el lugar, el incidente se registró alrededor de las 06:30 horas, en la esquina de las calles Luis Donaldo Colosio y José Obregón, por donde circulaba un vehículo línea Cobalto, color gris, conducido por un hombre que se identificó como Andrés.

El afectado platicó que había dado vuelta por la calle Luis Donaldo Colosio hacia el Norte sobre la calle José Obregón cuando se percató de la presencia de una fuga grande agua y jamás se imaginó lo que pasaría después.

Iba dando vuelta, se veía el agua pero no se veía hoyo, no estaba señalado nada, me orilló para que pasara otro carro y al momento que me moví caí", relató.