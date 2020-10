Buscan se castigue a quien quemó a un perro en la colonia El Sahuaro de Hermosillo

HERMOSILLO.- Se procederá legalmente contra la persona que haya quemado a un perro en la colonia Sahuaro y por este delito puede alcanzar hasta 6 años de prisión, informaron animalistas de Hermosillo.



El pasado lunes el rescatista David Rodríguez acudió a un arroyo ubicado en Lamberto Gómez y Balderrama, en la colonia Sahuaro para constatar un reporte de un perro que fue quemado.



MUY CRUEL

En el lugar halló al animal calcinado y metros más adelante estaba un grupo de personas que pasan el día debajo de un puente, comentó.



Este perro fue cruelmente asesinado, quemado vivo, no lo mataron, el animal no estaba muerto, lo quemaron vivo, aquí la reportante indica que sus hijos lo alcanzaron a mirar, escuchaban ruidos, escuchaban ladridos de dolor, pero no ubicaban dónde estaba”, señaló David.