Bajas las ventas de camisetas de la Selección Mexicana en Hermosillo

HERMOSILLO, Sonora.- La venta de camisetas de la selección mexicana de futbol dejó mucho qué desear este año, según coincidieron vendedores de Hermosillo, quienes consideraron rematar las playeras.

Rafael Romero, dueño del negocio “El Bordadito”, en el centro de la ciudad, señaló que este año la fiebre por el futbol no fue tanta como en mundiales previos y ahora tendrá que tomar medidas por el pobre desempeño del equipo mexicano.

Ya que quedaron fuera los voy a tener que rematar a mitad de precio; no quiero guardar nada”, recalcó el vendedor, “es una justa deportiva y el tema comercial va ligado a lo mismo”.

El comerciante sospechó que la razón por las bajas ventas se debió a que el mundial estaba demasiado cerca de navidad, en lugar de realizarse durante el verano, además de que los horarios de los partidos de la selección se llevaban a cabo en horarios imprudentes para la afición.

Por otra parte, Casimiro Navarro, encargado de la tienda “Deportes Navarro”, sostuvo que el mundial pasado se vendieron alrededor de 100 camisetas, mientras que en este mundial solamente 40.

No ha sido mucha (la compra) comparada con los años anteriores, yo no sé si sea el factor de que mucha gente no quiere gastar lo del aguinaldo porque antes los mundiales era en junio”, explicó.