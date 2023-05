Aumenta “robo hormiga” en locales del centro de Hermosillo; comerciantes los exhiben

HERMOSILLO, Sonora.- El “robo hormiga” se ha incrementado en las últimas semanas en el Centro de la ciudad, pues empleados y propietarios de comercios aseguraron haber sido víctimas de los “amantes de lo ajeno”, pero es una situación difícil de controlar, a pesar de la vigilancia constante.

Algunos locatarios y trabajadores de los locales comerciales del Centro Histórico de Hermosillo manifestaron su descontento ante la ola de robos que se ha estado presentando en los negocios y ya no saben cómo lidiar con ello.

Por temor a represalias, los reportantes prefirieron permanecer en el anonimato, ya que aseguran que muchos de los ladrones que ingresan a las tiendas a robar son los mismos, sólo que a veces es difícil comprobar que cometieron el ilícito.

“María”, una de las afectadas, platicó que desde hace aproximadamente dos semanas, el “robo hormiga” ha sido más notorio, a pesar de que trabaja en una tienda de ropa y las prendas de vestir no son tan fáciles de esconder como los objetos más pequeños.

Es muy común que esto pase. De hecho, tenemos tres sucursales aquí en el Centro y en las tres pasa lo mismo. Nada más la semana pasada nos robaron tres pantalones, dos blusas y un vestido en esta tienda.

“A veces sí nos damos cuenta, pero otras veces no. Ya más o menos tenemos detectados quiénes son, pero es mucha gente la que entra a la tienda y no es tan fácil. No tenemos cámaras, pero nos damos cuenta ya que vemos el hueco entre la ropa que ya está acomodada”, destacó.

La empleada agregó que la semana pasada, en una de las sucursales sorprendieron a una joven mujer intentando sacar ropa de la tienda sin haberla liquidado en el área de cajas, y esa vez fue de las pocas que han podido solicitar ayuda al 911, ya que la descubrieron en flagrancia.

Fue un escándalo, a la mujer la agarraron metiéndose la ropa, luego se indignó y se enojó, quiso salirse, pero la atraparon y le llamaron a la Policía, pero no se la quisieron llevar que porque estaba mal de sus facultades mentales, se hizo la loca nada más porque estaba muy bien”, relató.

NO REPORTAN A LAS AUTORIDADES

Los “robos hormiga” no se reportan al número de emergencia porque es difícil sorprenderlos en flagrancia, resaltó “Mario”, propietario de una tienda de artículos de importación, que son los comercios más afectados por este tipo de robos.

El empresario mencionó que diariamente hay robos en el establecimiento y la única forma de darse cuenta de ello es a través de las cámaras de seguridad, pero ya cuando es demasiado tarde y lo único que les queda hacer es exhibirlos públicamente en la puerta de entrada.

Sí, todas esas fotos son las (personas) que han robado. Es muy difícil detectar quién roba porque la tienda es grande, sólo tenemos que estar cuidando porque entra mucha gente. Hay muchas cosas pequeñas y eso es lo que se roban”, señaló.

Los afectados comentaron que siempre ha existido este modo de operar, que es ingresar a los comercios y mientras se distraen los empleados, ocultarse objetos dentro de sus pertenencias o prendas de vestir y salir sin ser descubiertos.

“Isabel”, empleada de una tienda de ropa y accesorios, comentó que la creatividad para los ladrones no tiene límites, ya que hasta llegan a esconderse los objetos dentro de sus partes íntimas y en muchas ocasiones se han percatado de ello.

MUJER DE 87 AÑOS INTENTÓ ROBAR ROPA

Para el “robo hormiga” la edad no es una limitación, mucho menos el sexo, pues “Mario”, el dueño de una tienda de artículos de importación, aseguró que en una ocasión descubrieron a una mujer de 87 años de edad, quien intentó hurtar un vestido y algunas otras prendas.

La señora tenía 87 años y al principio no le pusimos atención porque no te vas a imaginar que una ‘viejita’ va a entrar a robar, menos ropa juvenil, pero nos las olimos porque hizo lo mismo que muchas: Se fue para un rincón donde hay más ropa, se puso de espaldas y se metió la ropa debajo de la falda.

“Por respeto a su edad, a la señora le dijimos que entregara las cosas y que se fuera sin llamar a la Policía”, aseguró, “pero le dijimos que ya no la queríamos ver aquí. Esto pasa muy seguido, hombres y mujeres de todas las edades, te sorprenderías”.

Los comerciantes mencionaron que a pesar de que están conscientes que ni teniendo un policía dentro de la tienda se podría controlar este delito, creen que sí ayudaría que hubiera más presencia por parte de las autoridades, pues así pueden detenerlos cuando intenten huir, en vez de esperar a que respondan en el 911.