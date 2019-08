Sufren comercios al día hasta ocho "robos hormiga"

HERMOSILLO, Sonora- Entre cinco y ocho robos diarios sufren los negocios afiliados a la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) Hermosillo, y en la mayoría de los casos se trata de "robo hormiga", señaló el presidente del organismo, Ario Bojórquez Egurrola.



Comentó que si bien en las últimas semanas se han reducido los asaltos a los comerciantes que integran la Cámara, la incidencia de hurtos en pequeña escala no se detiene.



Estos robos, detalló el empresario, pueden ser desde un dulce hasta una prenda de ropa, pero casi nunca se detectan en el momento, sino hasta uno o dos meses después cuando se realiza el inventario.



"Afortunadamente este tema ya lo traemos desde hace rato con las autoridades y ellos están en constante comunicación con nosotros, y van muy bien los rondines que está haciendo el comisario municipal", aseguró.



QUIEREN EXHIBIRLOS



En días pasados, los comerciantes plantearon su intención de exhibir fotografías de presuntos ladrones y asaltantes de sus negocios, para evitar más robos y promover que se presenten más denuncias.



Sobre ello, Bojórquez Egurrola dijo ayer que aún continúan en pláticas con las autoridades y entre los mismos empresarios afiliados, sobre todo porque de hacerlo se podría entorpecer alguna investigación o violar el principio de presunción de inocencia.



"Lo que ellos (CEDH) nos dicen es que tenemos que ser muy respetuosos y cuidar no caer en una falta; no es una falta aquí municipal o estatal o nacional", aclaró, "es universal, podemos caer en una difamación en tanto que exhibimos algún rostro que no ha sido juzgado por un juez como culpable".



Agregó que en las próximas dos semanas se reunirán de nuevo los integrantes del consejo de Canaco para definir si continúan con esta estrategia o si buscan otra alternativa.