Ladrones “pegan” a estéticas del Centro de Hermosillo

HERMOSILLO, Sonora.-Un inicio de año 2023 con robos y daños tuvieron las estéticas en el Centro de Hermosillo, donde las propietarias afectadas pidieron a la Policía que detenga a los responsables.

Ayer cerca de las 09:40 horas, en la avenida Garmendia entre Morelia y Dr Noriega, una de las perjudicadas cerró por minutos esta vía para exigir que los dueños se hicieran cargo de los predios abandonados que tiene a los costados.

Que nos apoyen porque en la Jesús García Morales ahí están todos los locales que están deshabitados y ahí se están metiendo los malandros para robarnos a nosotros”, expuso Alma Villegas Herrera, una de las perjudicadas.

La afectada añadió que los ladrones aprovecharon que los locales estuvieron solos desde el pasado 31 de diciembre hasta el 4 de enero, y ayer que los fueron a abrir hallaron que les hacían falta las máquinas para cortar el cabello.

Los delincuentes ingresaron por edificios sin techo, que están abandonados y se ubican detrás de las peluquerías, hicieron el boquete en los locales y se llevaron el botín.

TRES ROBOS

Grecia Gutiérrez García, de 35 años, otra de las afectadas indicó que son tres veces las que le han robado de manera consecutiva, el 27 de diciembre, 3 y 5 de enero del presente año y en total los delincuentes la despojaron de alrededor de 30 mil pesos en herramientas de trabajo.

“Iba a poner unas protecciones para que no se metieran por esos vidrios, pero me llegó la noche, la persona no vino, y ya hoy (ayer) ya supe que se volvieron a meter”, dijo.

Las denunciantes llegaron a un acuerdo con la Policía Municipal de aumentar la vigilancia y esperan en este año no volver a tener otro robo.