“Asfixia” alto costo de rentas a comercios del Centro de Hermosillo

HERMOSILLO, Sonora.- Alrededor de 50 comercios del Centro de la ciudad han cerrado en los últimos dos años, uno de los principales motivos es el alto costo de las rentas, dijo el presidente de la Unión de Comerciantes del Centro.

Rubén López Peralta indicó que desde el inicio de la pandemia y con el cierre parcial de negocios no esenciales, algunos comerciantes decidieron cerrar su negocio o cambiarse a nuevas ubicaciones más económicas.

El Centro de la ciudad es la zona donde son más caras de rentas, se tiene un acuerdo que se suben conforme a la inflación y éstas se han incrementado considerablemente. Un poco más de 50 negocios han cerrado y el común denominador ha sido las rentas”, dijo.

Un local de 25 a 30 metros cuadrados en el primer cuadro de la ciudad puede llegar a costar diez mil pesos al mes, mientras uno de este mismo tamaño en otra zona de la ciudad puede costar cinco mil pesos, mencionó.

Cuando los giros no esenciales cerraron sus puertas en 2020, muchos optaron por cerrar los negocios para no acumular deuda de las rentas, pero estos altos costos no bajaron, explicó, y a la fecha siguen muchos locales que no se pueden rentar porque continúan con el mismo costo o mayor.

Quieren seguirlos rentando a un precio alto y si no se renta prefieren tenerlos desocupados”, comentó, “una renta en el Centro representa una gran inversión, andan al doble las rentas en el Centro”.

López Peralta mencionó que hay un caso de un negocio que pagaba 40 mil pesos de renta en un local del Centro, pero decidió cerrarlo y con el mismo presupuesto rentó tres espacios en diferentes partes de la ciudad.

Las rentas más costosas del Centro en locales con hasta 160 metros cuadrados, llega a rentarse en 80 mil pesos, aproximadamente, y cien mil pesos si se ubica en las principales vías del primer cuadro.