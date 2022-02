Comerciantes que cerraron durante pandemia regresan a locales del Centro de Hermosillo

De los 54 negocios de diferentes giros que cerraron durante la pandemia por Covid-19 en el Centro, 30 ya regresaron y el resto continúa a la espera de encontrar mejores oportunidades de renta en locales, señaló Rubén López Peralta.

El presidente de la Unión de Comerciantes en Hermosillo, informó que los costos en las rentas de locales comerciantes continúan altas y eso ha originado que un buen número de espacios continúen vacíos en el corazón de la ciudad.

Señaló que entre los negocios que cerraron sus puertas en 2020 fueron desde estéticas, tiendas de ropa, zapaterías hasta lugares con venta de alimentos, principalmente porque no tuvieron apoyo de los arrendatarios.

Por poner un ejemplo, la zapaterías Letty’s que pagaba de renta 45 mil pesos cada mes, cerró en la pandemia y después abrió tres locales en el Progreso, Ignacio Salazar casi Quiroga y en el Camino del Seri, se acercó más a sus clientes y ahora ya está buscando regresar al Centro, pero en un local más económico”, externó.

HOSTIGAMIENTO

En la etapa más crítica de la pandemia, aseguró, hubo casos donde los dueños de los locales hostigaban a los arrendadores con abogados para cobrar la renta, pero también se presentaron dueños de plazas comerciales como el D’Ale-Gar que no cobró durante el tiempo que estuvieron cerrados los locales.

“Los cierres no se dieron tanto por los giros de los comercios, sino porque no hubo sensibilidad de parte de los propietarios de los locales comerciales, muchos no brindaron descuentos, mandaron licenciados, los hostigaban”, apuntó.

Con la celebración del Buen Fin, aseveró, las ventas se activaron en los comercios del Centro, logrando mantener el buen ritmo hasta el cierre de los festejos decembrinos, mientras que en enero se registró una baja por el aumento en los casos de Covid y la cuesta.

• La actividad comercial en el Centro se reactivó primero con El Buen Fin

FOTO: JULIÁN ORTEGA

EL DÍA DEL AMOR

López Peralta, apuntó que el fin pasado las ventas volvieron a reactivarse por la celebración del 14 de febrero y las expectativas son que continúe con incrementos continuos en los siguientes meses, para tratar de llegar al ritmo de 2019.

“Las autoridades municipales y estatales traen la línea de que ya exista una reactivación manteniendo protocolos para evitar contagios, pero sin reducir aforos u horarios como lo hicieron los anteriores”, indicó.

No hemos llegado a la venta que teníamos previo a la pandemia”, aseguró, “falta un 30% y pese a eso hemos notado una insensibilidad del IMSS, Infonavit y CFE que llegan con embargos o suspensiones de servicios”.

SITUACIÓN DE LOS COMERCIOS EN PANDEMIA

Durante la pandemia 30 negocios cerraron en el primer cuadro de la ciudad.

El Buen Fin ayudó a impulsar el comercio.

En enero las ventas bajaron por la nueva ola de casos de Covid-19.

Las ventas tuvieron un nuevo impulso con el 14 de febrero.

FUENTE: Rubén López Peralta, presidente de la Unión de Comerciantes del Centro.