A menos de un mes del regreso a clases presenciales, hay poco movimiento en las escuelas de Hermosillo

HERMOSILLO.- A menos de un mes de un regreso a clases presenciales son pocas las escuelas en las que se observan labores de limpieza, reparación o adecuación a la nueva normalidad.

Además algunos planteles han sido blanco de la delincuencia y también se han convertido en basureros clandestinos y nidos de fauna nociva.

El Jardín de Niños Insurgentes es un ejemplo, pues dentro del lugar se puede ver cómo algunos han aprovechado la falta de personal para llenar de bolsas de basura el plantel.

En el patio, la maleza está casi a un metro de altura y sobresalen apenas algunos de los juegos disponibles para los niños, como una resbaladilla y columpios.

No sé quién está peor, si el personal de la escuela que no ha venido en más de un año a darse la vuelta, o la gente que se le pasa la basura y viene y echa para acá las bolsas”, señaló Javier Téllez, uno de los vecinos del plantel.

“A veces han aventado hasta animales muertos, y lo sé porque sale el olor, o hemos visto salir ratas del cerco, y el personal nada”, expresó, “la única vez que vinieron fue porque robaron, pero si no, ni se aparecen por acá”

Dentro del plantel, ubicado entre las calles Opodepe y Bernardo Reyes, no se observó personal a quien dirigirse. En el piso había deshechos de comida, botellas de agua, e incluso ropa tirada, como si alguien hubiese ingresado.

MALEZA POR DOQUIER

A pocos metros, la primaria Luis Donaldo Colosio Murrieta presentó un escenario muy similar: Maleza y charcos en el interior, lo que ha ocasionado un incremento en la cantidad de moscos.

“Yo ya no aguanto”, manifestó enojada María, una mujer de la tercera edad que vive frente a la escuela, “no puedo ni abrir la puerta porque la casa se me llena de moscos, es horrible, me la vivo con el repelente, y todos salen de ahí”

Con las lluvias y la humedad se ponen peor, pero el problema es que no limpian”, asegura, “el personal (de la escuela) no se han parado desde que empezó el coronavirus”.

• El jardín de Niños Insurgentes ha sido blanco de los ladrones; se ubica en Opodepe y Reyes, en la colonia Insurgentes. En la imagen el patio luce lleno de maleza.

FOTO: JULIÁN ORTEGA

EMPIEZAN REHABILITACIÓN

En el centro de la ciudad, algunas escuelas son rehabilitadas por los daños que han dejado los constantes robos a sus instalaciones.

Una de ellas es el plantel Club de Leones, ubicada en la colonia San Juan, la cual, según contaron trabajadores en el lugar, se quedó sin cableado, parte de un cerco y aires acondicionados, debido a los robos que han ocurrido durante los meses en los que no ha habido clases presenciales.

“A nosotros nos contrataron para arreglar, porque faltaban unos aires, abrieron las paredes para sacar cableado, y ahí hubo algunos daños a los salones y al cerco de malla que rodea todo el edificio”, contó uno de los trabajadores en el lugar.

Aunque se solicitó a la Secretaría de Educación y Cultura (SEC) información sobre el inventario de daños que tienen en los planteles, así como el plan de reparación y adecuación de las instalaciones, hasta el cierre de la edición no hubo respuesta.