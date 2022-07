¿Ya vieron cómo juega Alfonso Durazo en la política nacional?

Acaba de firmar un atractivo convenio con la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheimbaum, para que Sonora tenga acceso a sus programas de digitalización en las dependencias estatales, cosa que por cierto urge.

No hace mucho se le dio un buen champú de cariño a la Secretaría de Relaciones Exteriores de Marcelo Ebrard, cuando se anunciaba la ampliación de sus instalaciones para atender a más gente en menos tiempo.

Ah, pero tampoco ignoremos el lugar protagónico que tuvo el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, durante la promoción de la famosa consulta para que AMLO se quedara en donde ya está: En la presidencia de México.

Claro, si hablara yo con el Gobernador quizá me diga que no son los tiempos de andarse cargando de ningún lado, porque además no hay definiciones y sólo es un trato institucional…y tendría razón.

Pero de todos modos, aunque me diga que no, sí se ve muy equilibrada la cosa con el trato, al menos, de las tres “corcholatas” aquí citadas.

El setentero término que el Presidente utilizó para identificar a los probables aspirantes a la presidencia de la República por Morena le puso sabor a la crónica política.

En fin, que lo que yo les estaba diciendo es que el Gobernador de Sonora teje finito dentro de su partido.

Tiene tiempo además, porque está en su primer año, no registra desgaste notorio por el ejercicio de Gobierno.

En fin, lo que yo realmente les iba a comentar era que ya se acerca el primer informe de Gobierno de Alfonso Durazo, pero me ganó lo otro.

Ya iremos analizando tema por tema este primer año de la 4T sonorense que se cumplirá dentro de poco… y hay mucha tela de donde cortar.

Así de inicio podemos decir que hay un ejercicio político interesante de Durazo, en el que ha dado cabida a todas las corrientes y se ha sentado hasta con algunos de los que fueron sus más ácidos críticos durante campaña.

Está claro que se despojó de la candidatura y se instaló en su papel de gobernante y eso es lo correcto.

Vaya, que si ha tenido el tacto de generar buenos canales de comunicación con las famosas “corcholatas” de AMLO, con más facilidad lo hace con los jugadores locales.

¿Y EL TEMO?

He visto en las semanas recientes cómo han surgido quejas y peticiones de maestros, alumnos y padres de familia por las malas condiciones en las que se encuentran algunas escuelas del Estado. Y no les falta razón.

Hoy estamos viendo las consecuencias del abandono en que se dejó la infraestructura educativa del Estado a raíz de la pandemia, cosa que sucedió a finales de sexenio pasado, no en el actual. Claro que a los de hoy les toca responder, eso queda claro.

Lo que también debería de quedar claro es el papel que está jugando en todo esto el Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa, porque curiosamente al que le llueven reclamos y sale a dar la cara es Aarón Grajeda, el secretario de Educación y Cultura. ¿Y el titular del ISIE?

Es Cuauhtémoc Galindo, el ex alcalde de Nogales que fue candidato a Gobernador en las elecciones pasadas, invitado por el propio gobernador Durazo a formar parte de su gabinete.

A mí me parece que es Galindo el que debería al menos estar apareciendo a un lado de Grajeda para dar explicaciones, establecer compromisos y sobre todo cumplirlos, porque tampoco se puede negar que los reclamos son reales y está plenamente documentado el estado de abandono de muchas escuelas en el Estado.

Además porque el costo de la mayoría de las reparaciones que se reclaman claramente sobrepasan los 300 mil pesos y es ahí donde entra el fantasmal ISIE.

CV: Sergio Valle, titular del noticiero nocturno de Televisa Hermosillo.