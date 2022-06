Una buena… y el PRI

Por más discursos, firmas de convenios por la paz, visitas a ciertas familias afectadas y “estrategias” por el estilo, en Sonora nomás no saben qué hacer con el tema de la inseguridad.

Cajeme tiene ejecutados todos los días y en este mes ya van más de 30. Pero no hay cambios, no existe una certeza, mucho menos un compromiso de unas autoridades estatales que decidieron que lo mejor era voltear a otro lado, negar la realidad y tratar de marearnos con otros proyectos fallidos, como el de las “vías inviables” de Nogales.

Entre todo ese alud de malas noticias, esta semana nos encontramos con que el Municipio de Hermosillo adquirió 220 patrullas eléctricas. Es una inversión bastante fuerte, pues cada unidad saldrá en un millón 29 mil pesos, que serán pagados en 28 meses.

Todo el costo financiero viene de recursos propios del Municipio. Es consecuencia de los ajustes presupuestales que hizo el alcalde Toño Astiazarán hace casi un año, cuando llegó al puesto. Los recortes de personal, fusión de dependencias, desaparición de aviadores fueron las medidas.

Entre tanto desorden en el tema de la inseguridad es bueno saber que alguien se está moviendo, que los agentes del orden estarán en patrullas nuevas, bien equipadas.

La dependencia tenía alrededor de 80 patrullas y con esta adquisición llegará a las 300, que se unen a otros medios de transporte, como las motos. Estas unidades serán exclusivas para el equipo que la use.

Los agentes que las tripulen siempre usarán la misma. Al terminar el turno la pondrán a cargar y usarán la misma al día siguiente. El plan es que en 28 meses se acaba el contrato de arrendamiento y los agentes tendrán la opción de comprar el vehículo al valor residual que tenga en ese momento.

Una buena idea porque se aseguran que le darán un buen trato. ¿Y unas patrullas nuevas garantizan una mejor seguridad? Para empezar es un reto para el comisario, Manuel Emilio Hoyos, que ya no podrá quejarse por falta de opciones de movilidad de los agentes.

Eso debe traer una mejora en los tiempos Una buena… y el PRI de reacción ante los llamados de la comunidad y la sensación de mayor protección cuando se vea la mayor cantidad de agentes en las calles. Nunca en la historia Hermosillo había tenido esa cantidad.

Así como criticamos la falta de efectividad y decisiones malas de algunas “autoridades” también debe reconocerse cuando hay logros. Toño Astiazarán da un paso adelante porque Hermosillo será la ciudad con más patrullas eléctricas en todo el País. Lo mejor es que lo haya podido hacer con recursos propios, producto de decisiones fuertes y bien pensadas desde el arranque.

MÁS PRI QUE NUNCA

Hasta ahorita, “Alito” va ganando, aunque hay tambores de guerra al interior del PRI Sonora. Ayer se consumó la imposición del centro del País y tomaron posesión Onésimo Aguilera (creo que así se llama) e Iris Sánchez Chiu. ¿Qué va a pasar con ese partido? Seguramente el dirigente nacional piensa que controlando cada rincón va a salir adelante.

No entienden que están rebasados, que el partido ya no camina y que eso es consecuencia de un “líder” que no ha sabido serlo. Ernesto “Pato” de Lucas se despidió con una frase dura: “Después de lo de ayer (el no aceptar el registro a una de las fórmulas), no hay más espacio para la prudencia ni para la cortesía institucional”.

Un posicionamiento necesario, pero tardío. Esas palabras deberían haberse escuchado desde el pasado proceso electoral cuando el CEN ninguneó al priismo sonorense con las diputaciones plurinominales. Tuvo razón al decir que ha sido “moderado en exceso”.

Ahora el PRI Sonora se encamina a una etapa tan complicada que hasta el registro podría ponerse en riesgo. En Quintana Roo hicieron algo parecido y mantuvieron la presencia gracias a que los candidatos a diputado local llegaron al 4.9% de los votos.

No es el último clavo en el ataúd porque el PRI se ha reinventado varias veces en los últimos 20 años, después de ser el dueño absoluto de México en el siglo XX. Las imposiciones han sido la marca de la casa, pero ahora se llegó al extremo. Cómo entender que teniendo personajes como Natalia Rivera, “Alito” haya impuestoa Onésimo.

El PRI está en cuidados intensivos y requería de presencia y experiencia, pero pudo más la ambición y el deseo de control que la sensatez.