Siguen sin contratos Kimbrel y Keuchel

Dos de los bigleaguers más rimbombantes siguen sin tener dónde jugar, cuando se ha consumido la tercera parte de la temporada. Hay equipos ya con 54 juegos. Pero Craig Kimbrel, el cerrador de los campeones mundiales, Medias Rojas, y el abridor zurdo, que fuera de los Astros, Dallas Keuchel, permanecen sin contratos.

Pero ayer comenzó mi domingo con la nueva de que Yankees y Rays tienen interés en Keuchel, además de que también en Tampa y en Minnesota quieren llevarse a

Kimbrel.

Lo que están esperando esos equipos pretendientes, es que llegue la media noche del dos de junio, desde cuando podrán firmar a esos peloteros sin tener que conceder a cambio un sitio en el draft. Es decir, no perderían la posibilidad de hacerse de un valioso

prospecto.

Pero los Yankees, de todas maneras, podrán invertir en Keuchel solamente 20 millones por lo que resta de la campaña, si es que no quieren pagar impuesto al lujo.

Los Twins, ahora con esperanzas de meterse en la batalla por la postemporada, con Rays, Astros, Medias Rojas y Yankees, también tienen interés en Craig Kimbrel, quien celebrará mañana martes sus 31 años de edad. En la campaña anterior salvó 42 juegos, y de paso ganó cinco, perdió uno y dejó efectividad de 2.74, por los 13 millones de dólares que le pagaron en Boston.

El zurdo Keuchel, de 31 años, ha lanzado en Grandes Ligas durante siete campañas y tiene récord de 76-63, 3.74. Los Astros le pagaron el año pasado 13 millones 200 mil

dólares.

Cuando terminó la Serie Mundial 2018, Kimbrel y Keuchel aspiraban honorarios de 25 o más millones por año durante no menos de ocho

campañas.

Por supuesto, no parece probable que ahora vayan a satisfacerles esas pretensiones. Tres gerentes generales consultados, coincidieron en que les van a ofrecer de 10 a 15 millones, por lo que resta de la temporada, con la promesa de que tratarán de asegurarlos con arreglos multi anuales, a partir de 2020.

RETAZOS.- ** El receptor Francisco Cervelli (Piratas), lesionado. El bateador de los Dodgers, Joe Pederson, hizo un swing largo y en la segunda vuelta el bate se estrelló contra la cabeza del venezolano, quien ayer en la mañana estaba bajo observación médica, a ver si podía jugar… ** Los Twins impusieron nuevo récord de jonrones de 400 o más pies en juego frente a los Angelinos. Fueron siete y uno más de 384 pies, obra de Jonathan Schoop, quien también sacó el más largo de la noche, 467. Los otros, dos por Miguel Sanó, 436 y 403, C.J. Cron 426, Eddie Rosario 419, Max Kepler 409, Jorge Polanco 401. Ganaron 16-7. Bola salidora para quienes le dan en el centro.

