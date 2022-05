Sabias decisiones

Es muy conocida la importancia del interés compuesto aplicado en la repetición de pequeños actos y hábitos que con el tiempo terminan teniendo un gran impacto, ya sea para bien o para mal. Y en esta ocasión vamos hacer referencia a un gran pelotero de Grandes Ligas, Tony Gwynn.

SEÑOR PADRE

Tony jugó 20 temporadas en Grandes Ligas, todas ellas con los Padres de San Diego, por eso era conocido como el señor Padre. Debutó en 1982, y se retiró en el 2001. Todas las temporadas con excepción la de su debut bateó con un porcentaje arriba de .300, algo francamente casi imposible de imitar. Para que se dé una idea Miguel Cabrera de los Tigres de Detroit alcanzó siete temporadas consecutivas arriba de ese porcentaje, y de todos los jugadores activos actualmente no hay ninguno con más de tres temporadas seguidas con ese promedio.

En 2007 de una manera unánime fue elegido al Salón de la Fama del Beisbol junto con Cal Ripken Jr.

Cuando se retiró de jugar empieza a colaborar como coach del equipo de la Universidad de San Diego.

Durante todo el tiempo que estuvo activo como pelotero así como coach, Tony tenía una costumbre: masticar tabaco. Y durante todo este tiempo, alrededor de 30 años nunca le pasó nada serio de salud. Sin embargo en 2010 se le detecta un cáncer de glándula salival. Tony y su familia lo relacionan con el uso del tabaco en su boca. Empieza su tratamiento contra la enfermedad y respectivo deterioro de calidad de vida. Tony fallece el 16 de junio de 2014 a la edad de 54 años.

CONCLUSIÓN

Durante 30 años “no pasó nada en el organismo de Tony”, hasta que el interés compuesto de su decisión brotó con toda su fuerza. A la mejor comer comida muy grasosa no te provoca un infarto hoy, o tener una discusión acalorada con tu cónyuge no te provoque el divorcio semana entrante; posponer una actividad prioritaria no sea la causa del cierre de tu empresa o que te quedes sin trabajo mes entrante… pero sí es muy claro que una acción negligente de nuestra parte repetida a lo largo del tiempo traerá consecuencias irreversibles; y esto lógicamente también aplica en sentido contrario: 20 minutos diarios de ejercicio físico o movimiento tendrá un impacto estupendo en tu condición de salud.

De esto la importancia de la calidad de decisiones que tomamos todos los días, dependiendo de que tan sabias sean será la calidad de nuestra vida.

¿Te late estimado lector? ¡Feliz domingo! PD: Termino con una anécdota que se comenta de Tony Gwynn: El día de su debut los Padres jugaron contra los Filis de Filadelfia, y jugaba con ellos Pete Rose, en ese momento jugador activo con más hits en Grandes Ligas. Esa noche Tony pegó dos sencillos, y al final del juego Pete se acerca y le dice: “Oye muchacho, que pretendes hacer, ¿alcanzarme en una noche?