Nos hemos quedado sin Arturo León Lerma

¿Qué le dijo la letra B a la letra P? ¡Ay, chica! Pero te han quitado un seno entero.

La pregunta de la semana: Ty Cobb se retiró en 1928 y dejó promedio al bate de .367, el cual, después de 91 años, sigue vigente como el más alto en la historia. ¿Para cuánto han bateado los tres mejores activos?

La respuesta: Miguel Cabrera, .316, es el 61 en la lista de todos los tiempos; José Altuve, .314, el número 65; y Joey Votto, .309, sitio 101.

Llorar o reír, he ahí el dilema, amigo Arturo.- Cuando una persona querida muere, uno llora. Pero, ¿qué hacer cuando uno de los ejecutivos del beisbol más venerados resuelve retirarse, como ahora el mexicano de Navojoa, el ilustre médico Arturo León Lerma, quien además fue exitoso político, por lo que ocupó altos cargos, tanto de elección como partidistas? Y dedicó 50 años al beisbol, como presidente de la Liga Mexicana del Pacífico, con tanto acierto que sin su intervención no existiría ya la Serie del Caribe ni la Confederación del Caribe. Fue quien rescató la pelota invernal cuando los demás ejecutivos se declararon vencidos, tras dos fracasos consecutivos de la Serie del Caribe en Miami.

Ahora Arturo, mi querido amigo Arturo, deja el beisbol a los 82 años de edad, después de una importante y exitosa gestión como director ejecutivo de los Naranjeros de Hermosillo, durante 14 años.

No quisiera, amigo Arturo, tener que dejar de verte y de oírte hablar de beisbol. Permíteme, donde quiera que estés, disfrutarte como amigo y como sabio del beisbol. Y quiero asegurarte que te quiero mucho, amigo Arturo, ¡¡mucho!! Felicidades en el retiro.

¿Qué le dijo la letra N a letra Ñ? ¡Ay chica! Ahora vengo a saber por qué te dicen María Moñitos.

Viejetes.- Leroy (Satchel) Paige dijo, cuando a los 59 años de edad estaba en Grandes Ligas con los Atléticos de Kansas City: “Maybe I´ll pitch forever”. Quizá lance por siempre. Y ahora Bartolo Colón, de 46 años expresó: “Firmé para las Menores (con los Tigres) porque estoy seguro de que muy pronto estaré con el equipo grande. Soy un bigleaguer”.

Curso para anotadores.- Oswaldo J. Guevara D., de Los Teques, informa: “Hace unos días le preguntaron desde Cuautitlán, México, si había algún curso de anotación en línea (inglés o español) y su respuesta fue negativa, puesto que para ese entonces no existía. Pero ahora sí existe, en

http://anotese.com.

Soy el gerente de esa página web. Además de información sobre las Grandes Ligas, aparece un curso compuesto por 34 módulos, con certificación. Pueden indagar en anoteseweb@gmail.com o en

oswaldojgd@gmail.com

http://anotese.com/cursos-anotador-clasico/#1528734298300-ad8f644e-41f5

¿Qué le dijo la letra C a la letra O? ¡Ay chica” pero tú eres cerrada, super cerrada.

