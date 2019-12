Mi gran equivocación en este adiós a 2019

Coral Gables, Florida (VIP-WIRE).- “Burbruja. Hechicera que viaja en globo de aire o de gas”… Ignacio Priego, en “Escala”.

El pelón del año. ¡Que bueno equivocarme cuando tantos amigos me corrigen, soy humano! Me di un soberano resbalón navideño con lo del lanzador venezolano de mayores honorarios en Grandes Ligas, al publicar para responder a Marcos A. Bandrés su pregunta: “¿Cuál ha sido el mejor sueldo de un pitcher venezolano?”.

Amigo Mac, le respondí: Freddy García es el lanzador de Venezuela que mayores honorarios ha recibido, 10 millones de dólares de los Phillies, en 2007. Lo bueno ha sido que de vuelta tengo docenas de mensaje corrigiéndome.

Como el de Nelson Jiménez: “Félix Hernández y Johan Santana ¿no firmaron por más dinero que Freddy?”…

Fabio Reyes: “Johán Santana cobró más de 10 millones con Minnesota y Félix Hernández es el de mayor contrato, 175 millones por siete años a razón de 25 millones por año”…

Nelson Gómez: “Creo que el pitcher venezolano con mayores honorarios es Félix Hernández”...

Marcial González D: “¿Y qué me dice de Félix Hernández?”...

Bueno, fueron 189 emails sobre el asunto. Imposible publicarlos todos.

Amigos de las correcciones: Estoy muy agradecido de que, como regalo de Navidad, me hayan escrito con tanto entusiasmo, bondad, respeto y cariño, para informarme del error. Y tienen toda la razón. Mis sinceras excusas. Pues, ahora les publico lo ganado en total, en todas sus carreras por los tres de la historia: Félix Hernández, 217 millones 500 dólares; Johan Santana, 161 millones 497 mil 269; Freddy García, 55 millones 500 mil.

El orgullo SABR, cerca de sus 50 años.- La Society for America Baseball Research (SABR) es orgullo del mundo del beisbol. Fue fundada en 1971, ya casi cincuentona. Soy miembro desde 1972, por invitación del compañero periodista Cliff Kachline. Miren el mensaje de nuestro actual presidente, Mark Armour: “Amigos miembros: SABR ha sido una de las grandes dichas en mi vida, me ha ayudado a hacer muchos amigos y a tener cientos de animadas conversaciones en docenas de reuniones y en 26 Convenciones Nacionales. Lo que siempre digo a quienes piensan hacerse miembros: ‘Si amas al beisbol, en SABR encontrarás sólo gente que lo ama como tú. Y aquí vivirás muchos motivos para quererlo más’. Ingresé a SABR hace 37 años, recién salido del College, porque quería saber más de beisbol y porque deseaba cooperar en las investigaciones. Ha sido un inmenso placer trabajar en docenas de casos con tan valiosos amigos, hasta llegar a mi actual posición. Nunca me he sentido mejor acerca del futuro de nuestro deporte”.

