Los alegres días han desparecido

Coral Gables, Florida.

¿“Si tienes hijos chicos, disfrútalos cuanto puedas, porque al ser adultos ya no serán tuyos”. -Joseph McKadew.

** Cuando en Citi Field tenían ya el pie girando para darle la patada de “muchas gracias” al mánager Mickey Callaway, el equipo ganó tres seguidos, para ponerse en 23-25, y ayer tarde jugaban con los Nationals de visita. Iban sin carreras hasta que mandé esta columna… ** Ya tienen 700 reportes de los scouts acerca de los candidatos a ser seleccionados en el draft de junio… ¡Buena suerte, muchachones!... ** Aquellos agradables días de doble juegos en Grandes Ligas por un boleto han desaparecido. Cada equipo programaba en sus calendarios dos juegos de, mínimo, nueve innings cada uno, por lo que los clientes iban en la mañana al estadio y regresaban a casa por la noche borrachos de puro beisbol. Ahora, no sólo ya no se fijan dobles jornadas en los calendarios, sino que en caso de algún juego pospuesto, cobran por entrar a verlo. Por ejemplo, el lunes en el Great American Ball Park, de Cincinnati, van a jugar dos veces los Piratas, a la 1:10 y a las 7:00. Después del primero, todos los espectadores deben abandonar el estadio y pagar nueva entrada si quieren ver la segunda actividad, que es un juego del 30 de marzo, pospuesto por lluvia. ¡Ey! y los Rojos hace rato están sepultados en lo más profundo del último lugar en su división.

“Mi novio es tan decente, que antes de abrir la nevera toca tres veces”. -Lady Vaga.

** Los Dodgers han permanecido, cuanto va de temporada, tan altos como sentados a la diestra de Dios Padre. Bueno, ellos saben bien cómo ganar el título de la Nacional, y ahora sin Yasiel Puig y sin Manny (María Moñitos) Machado les será menos difícil aún. Creo que si se titulan una vez más en la Liga, hasta los fanáticos de los Yankees y de los Gigantes desearán que también ganen, finalmente, la Serie Mundial… ** El dominicano Domingo Leyba, de 23 años, bateador ambidestro, quien ha demostrado calidad tanto en segunda base como de shortstop, debe terminar este año con los Diamondbacks. Ya juega en Triple A, y en seis años por las Menores batea para .286, 32 jonrones y 234 impulsadas…** Los Astros tienen en Doble A a un tercera base canadiense, nativo de Longueull, de 22 años, por quien han recibido muchas ofertas. Ahora mantiene cadena de siete juegos con incogibles, y en la temporada batea para .306, 14 extra bases en 147 turnos. Planifican instalarlo en el róster grande desde los próximos entrenamientos.

“Una vida cometiendo errores no sólo es más honorable, sino también más útil que una vida sin hacer nada”. -George Bernard Shaw.

Gracias a la vida que me ha dado tanto, incluso un lector como tú.