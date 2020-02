Exceso de culopicosos sobre el asunto Vizquel

Coral Gables, Florida.

(VIP-WIRE)

Esta columna cumplirá, en octubre, 60 años de prestar servicio diario, de lunes a domingos.

“Los relevistas somos parásitos... Nos pasamos la vida felices en el bullpen, a expensas de esos tipos que juegan durante tres horas”. -Dan Quisenberry (quien fuera notable relevista).

-o-o-o-

Los culopicosos de la generación Maltín Polar-Omar Vizquel, son incansables, aún cuando hace dos meses no me ocupaba de ellos. Pero escriben tanto todos los días, que coleccioné 546 mensajes en esos 60 días.

Unos me nombran el padre, otros la madre, algunos me desean la muerte. Sólo porque no voto por Vizquel para el Hall de la Fama.

Este email lo recibí ayer: “Es una vergüenza que usted, siendo venezolano, no vote por Vizquel”.

O sea, es cuestión de compatriotas, no de beisbol. Otro dice: “Cuando compraba mi entrada para ver jugar a Vizquel con el Caracas, eran los días más felices de mi vida”.

¿Y qué tiene que ver el Caracas con Cooperstown? Otro: “Espero no muera antes de ver a Omar Vizquel en el Hall de la Fama”.

Gracias por desearme larga vida. Y si es elegido alguna vez, apoyaré la elección, y lo felicitaré con toda sinceridad. Más de culopicosos: “Usted es absurdo y un viejo ridículo, al opinar que Omar Vizquel no será elevado al Hall de la Fama”.

Lo único cierto que dice este, es que estoy viejo. Porque jamás he afirmado que Vizquel no será elevado. Sólo confieso que no he votado ni votaré por él, porque no lo creo merecedor de mi voto. Es mi personalidad. Mi asunto profesional. Hay docenas que preguntan: “Pero, ¿qué le ha hecho Omar Vizquel?”

Brindarme su amistad y sus atenciones pelotero-periodista de siempre. Es un caraqueño muy bien educado. Buen bigleaguer, pero no fuera de serie, no fue el mejor de su posición en su época, no fue líder.

Lo estimo, lo quiero, lo respeto, es un gran venezolano, pero no voto por él para el Hall de la Fama. Y los culopicosos no tienen razón, porque la razón es patrimonio de sensatos.

RETAZOS.- ** Bartolo Colón celebrará sus 47 años en mayo, lanzando con los Acereros de Monclova. Pero no terminará la temporada con ellos, porque si va mal, lo dejarán libre, y si tiene buena temporada, lo llamará algún equipo de Grandes Ligas…

** Si aquel jonrón de José Altuve hubiera sido frente a un relevista de los Rays de Tampa, hace rato no se hablaría de eso. Pero fue ante el cerrador de los Yankees, Aroldis Chapman, y el escándalo parece ser eterno…

** Los Astros y sus robos de señas no han hecho tanto daño al beisbol como el comisionado Rob (Cabeza de Chorlito) Manfred…

** El otro, Juan Puello, aprobó el estadio de Mazatlán para la Serie del Caribe 2021. Y de aquí a febrero 2021, ¿cuántas cosas pueden ocurrirle a ese estadio?

ATENCIÓN.- Te invito a leer el archivo reciente de “Juan Vené en la Pelota” en Internet, entrando por “el deporte vuelve a unirnos”.

Gracias a la vida que me ha dado tanto, incluso un lector como tú.