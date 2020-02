Escenas que dan pena

Hay ocasiones en que uno debe meditar si es peor que quien debe ser líder de un País maneja mal una protesta nacional de mujeres y asegura que es asunto de los neoliberales que quieren quitarle el “foco” a su agenda personal o la impunidad de un grupo de “reventadoras” que lucran con el movimiento feminista, se aprovechan de mujeres auténticamente preocupadas y saquean las oficinas del Poder Judicial de Sonora.

Las manifestaciones de protesta deben ser apoyadas y entendidas. Pero la violencia y las violentas deben ser castigadas. En Sonora se atiende de inmediato todo lo referente a violencia contra la mujer, no se ocultan casos ni estadísticas, los ministerios públicos tienen la misión de atender todos los casos y el Poder Judicial los ha tomado con mucha seriedad.

Vivimos un momento clave como País. El movimiento auténtico feminista debe ser apoyado. Que entendamos la lucha, la desigualdad de oportunidades y los abusos cometidos contra ellas. No es una protesta contra alguien en particular, sino contra una sociedad en lo general y así lo debemos entender. “El 9 ninguna se mueve” es una gran iniciativa, digna de respeto y apoyo. No hay neoliberales ni enemigos de la Nación detrás, simplemente es el síntoma de una enfermedad que ya necesita ser atendida con eficacia y planes bien delineados, no decálogos repetitivos sacados de la manga.

Qué pena

Pobre Sonora. La semana pasada fuimos “noticia” gracias a los dislates de tres de “nuestras” “legisladoras” federales y uno local. 1.- Irma Terán, una muchachita que recibió el regalo plurinominal del PRI, anunció que dejaba la bancada tricolor para irse a la del PES. ¿La razón? No se burlen, resulta que lo hizo “por amor”, porque se casó con el coordinador de esa bancada. Como diputada ha sido bastante mediocre, pero Adal Ramones la habría hecho ganadora indiscutible de aquella “Pesera del Amor”. Pena ajena. 2.- Por rumbos del PT, la representante de Nogales, Ana Bernal (llegó como suplente de Ana Guevara) fue tema de la columna de Carlos Puig (Milenio), por una “iniciativa” que leyó en San Lázaro, donde proponía pena de muerte. No se vayan a burlar, pero dijo esto: “En el México antiguo, desde tiempos prehispánicos se aplicaba la pena de muerte, derivado del fuerte arraigo a las ideologías que dominaban en ese momento, era parte de su cosmovisión…”. ¿En serio?, ¿quién le hace sus “iniciativas” y discursos? 3.- En Cajeme, el boxeador-“diputado” (en ese orden y con las comillas bien puestas), Orlando “Siri” Salido, hizo un mini escándalo en un antro. Ya hubo intento de control de daños en el PT, su partido. Obviamente los quieren parecer como inocente, la culpa fue del guardia que no lo dejó entrar con sus amigos y llegaron los golpes. Ah, pero andaba en su “tiempo libre”. 4.- Y eso no es todo, ché (diría el argentino), la morenista Wendy Briceño (del meritito Hermosillo) solamente se ocupa de temas de género y resulta que no los domina. Se lanzó contra Claudia Pavlovich por no decretar la alerta de género. Como que a la “diputada” nadie le ha informado que eso es facultad de la Secretaría de Gobernación. Y la dejaré de ese tamaño, porque luego me da por preguntarle a esta demagoga si la tal alerta de género viene acompañada de recursos adicionales para combatir feminicidios o simplemente lo decretan y ya con eso basta para que los criminales digan: “oh, no, hay alerta de género, ya no debo atacar mujeres”. Por favor, sean serios y tomen esta agresiones contra las mujeres con inteligencia no con sus lamentables clichés de toda la vida.

El castigo

Claudia Scheinbaum, la jefa de Gobierno de la CDMX, “festejó a lo grande” la captura de quienes asesinaron a la niña Fátima. El Presidente dijo que habría justicia. La pregunta que yo haría es si actuarán contra los agentes del Ministerio Público de Xochimilco, quienes no atendieron a la mamá de la pequeña y se perdieron las 24 horas cruciales del inicio. En realidad, debieron haber recuperado a Fátima con vida, pero la negligencia fue criminal. Nada que festejar, mucho que lamentar.

Y la semana pasada quedé de hablarles de la situación política en Sonora. Perdón, pero los acontecimientos ganaron la agenda y la próxima semana les platico del “Borrego”, Alfonso, Toño, Célida, Ana Gabriela y la manera en que todo ha cambiado.