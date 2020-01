El escandalazo aturde, pero Miguel Cabrera montañista

Coral Gables, Florida.

(VIP-WIRE).

“Sé infiel y no mires con quién”. -Obra de teatro en Madrid.

--o-o-o-

Mi querido amigo, el historiador mexicano del beisbol Alfonso Araujo B., celebra esta semana que anteayer llegó a 86 años muy bien vividos. Nació en Navojoa, vive en Obregón y escribe para el mundo. ¡Felicidades Fonsi, se te quiere de verdad!

** Las Grandes Ligas se han convertido en el mayor escándalo, desde los ocho Medias Blancas vendidos a los apostadores en la Serie Mundial de 1919. Los Astros robaban las señas a los Dodgers con instalaciones de televisión en la Serie Mundial 2017. Y se cree que también los Medias Rojas se lo hicieron a los mismos Dodgers en la Serie de 2018, porque Alex Cora era coach del banco de los Astros en octubre 2017 y mánager de los bostonianos en 2018. Cora fue despedido por los Medias Rojas. Se estima que será expulsado del beisbol de por vida…

** Me informa mi amigo Jimmy Shapiro, de BetOnline, que Jason Varitek es el candidato más fuerte para dirigir los Medias Rojas. Y señala otros, por orden de posibilidades: Hensley Meulens, Mark Kotsay, Carlos Febles, Eduardo Pérez, Matt Quatraro, Dusty Baker, Tim Bogar, Craig Breslow, Ron Roenicke, Brad Ausmus, Bruce Bochy. Pero más fuerte que Varitek aparece ahora Dustin Pedroia, quien sería mánager-jugador.

-o-o-o-o-

“Los solteros saben mucho más de mujeres que los casados, si no fuera así, también estarían casados”. -Pacomio.

-o-o-o-

** Los Astros también sin mánager, por la suspensión durante una temporada de AJ Hinch. En Houston están entrevistando a John Gibbons, Buck Showalter, Jeff Banister, Dusty Baker, Bruce Bochy, Joe Espada (actual mánager interino), Will Venable y Raúl Ibáñez… ** Sin haber dirigido ni un out, Carlos Beltrán renunció a su cargo de mánager de los Mets. Era outfielder de los Astros en 2017, y coach de los Yankees en Londres, frente a Medias Rojas, en 2019. Sospechan que en los juegos en Europa él organizó el robo de señas vía televisión. Los Yankees ganaron ambos encuentros anotando 29 carreras, 12-8 y 17-13.

** Y mientras el ambiente de Grandes Ligas se hace cada vez más tenso, Miguel Cabrera se dedica a subir montañas en Hawaii, para evitar lesiones en la temporada. El aragüeño sólo necesita demostrar que está saludable. Todos sabemos ya lo que es capaz de hacer bate en mano…

** Los Royals no van a cambiar de posición al receptor valenciano Salvador Pérez. Simplemente lo van a ayudar para que regrese cómodamente de su Tommy John en el codo derecho. No lo van a alinear todos los días como receptor. Esperan que aparezca tras el home en algo más de 100 juegos y el resto en primera base, hasta que esté recuperado totalmente.

-o-o-o-o-

“Mi vecina no quiere casarse con su novio por el dinero… Pero es que no tiene otro motivo”. -La Pimpi.

Gracias a la vida que me ha dado tanto, incluso un lector como tú.