Dinero mata prejuicio

El color de la piel, el País o la región de origen, el idioma que se habla, las posesiones y el credo que se profesa, son, entre otros, factores determinantes para la aceptación o rechazo de una persona en determinado medio sociocultural. Sobre estas características son juzgados -prejuzgados- los extranjeros, los migrantes y en general los individuos desconocidos para los integrantes de una comunidad concreta. Frecuentemente la conformidad con la diversidad es más un verbo político que una actitud real. Dos casos: La empresa de viajes Momondo, radicada en Dinamarca y con penetración digital en 19 idiomas vía Internet, experta en la búsqueda de información sobre viajes y actualmente subsidiaria de la gigante Booking Holdings, lanzó en 2016 una campaña publicitaria internacional llamada “The DNA Journey” (“El viaje del ADN”) para la cual reunió a 67 personas de las más variadas regiones del mundo en un mismo salón para ser filmados mientras se les preguntaba su opinión sobre los pobladores de otros sitios; hubo muchas expresiones de rechazo hacia grupos originarios de acá o de allá. A cada participante se le habían tomado muestras de saliva para análisis de ADN y después, uno a uno, se les fue informando, de acuerdo con los resultados, sobre sus orígenes étnicos, es decir, los grupos raciales y territoriales de sus antepasados. Los participantes mostraron asombro al saber sus orígenes compuestos por familiares remotos de muy diversas partes del mundo. Esto demostró la diversidad racial y étnica originaria de cada participante. La intención de la campaña era sensibilizar sobre la diversidad étnica actual que cada persona carga en su código genético. Finalmente se les preguntó si aceptarían la invitación de viajar y visitar los lugares donde vivieron sus antepasados y, a pesar de haberse expresado negativamente de esos sitios poco antes, aceptaron gustosos la invitación. La grabación, subida a YouTube, ha sido vista por más de 20 millones de personas; cumplió su objetivo. Hace cinco años, justo en medio del daño causado al prestigio de México y los mexicanos por las declaraciones de Donald Trump, Aeroméxico puso en marcha una promoción comercial a base de anuncios testimoniales en breves videos filmados en el Sureste de los Estados Unidos consistentes en entrevistas ambulatorias a ciudadanos norteamericanos blancos en las que se les preguntaba su opinión sobre México y si tenían interés en visitarlo (imagen adjunta). En sus respuestas no pocos entrevistados expresaron su bajo aprecio por la gente de nuestro País y su falta de interés en viajar a México. Luego los entrevistados eran invitados a efectuarse un análisis de su ADN para que supieran con más precisión sus orígenes étnicos y más adelante eran nuevamente grabados en video mientras se les informaban los resultados químicos que revelaron en buen número de casos cierto porcentaje de origen mexicano. Al ser enterados que tenían tal o cual porcentaje de origen mexicano mostraron asombro, extrañeza y disgusto al tener que admitir que algunos de sus antepasados les heredaron “sangre mexicana” sobre la que los entrevistados se habían expresado previamente de manera negativa. Entonces se les informaba que Aeroméxico les ofrecía un descuento en sus vuelos a México en un porcentaje igual al porcentaje de ADN “mexicano” encontrado en el análisis genético. Los entrevistados no lo pensaban dos veces y ahora sí, ya con descuento, sí aceptarían con gusto viajar a México. Incluso alguno por allí preguntó si el ofrecimiento podría aplicarse a su esposa. El descuento en el precio de los vuelos había cambiado súbitamente su manera de ver a México y a los mexicanos: El dinero mató al prejuicio. Qué claro quedó que el dinero es capaz de comprar no sólo cosas sino también criterios y convicciones. (Y dicen que también votos).