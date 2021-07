La Secretaría de la Defensa Nacional ya dio a conocer cuántos militares tiene asignados a las aduanas del País, luego de la responsabilidad que les dio el Ejecutivo federal.

El presidente Andrés Manuel López Obrador creó oficialmente el pasado 15 de julio la Agencia Nacional de Aduanas de México, organismo que dependerá de la Secretaría de Hacienda federal y que estará conformada por militares en retiro o en activo.

El argumento que muchos no aceptan es que se necesita poner orden ante los problemas de contrabando de combustibles, armas y droga.

Luis Cresencio Sandoval González, secretario de la Defensa Nacional, dijo que en general hay 873 elementos en las 21 aduanas, sin especificar cuántos en cada plaza; hay administradores, subadministradores y personal que hace las revisiones.

En lo que respecta a Sonora, se pueden ver en Agua Prieta, Naco y Nogales, así como en San Luis Río Colorado y Sonoyta.

El general ofreció resultados en las aduanas de Tamaulipas y Nuevo León, ya que en las otras prácticamente acaban de iniciar. Destaca el aseguramiento de 119 armas de fuego, 45 mil 654 cartuchos y casi un millón de dólares.

-----

Mientras la vacunación contra el Covid-19 avanza en el País, ayer se registró el número más alto de casos desde el 31 de enero de este año, producto de la tercera ola que se enfrenta.

Fueron 15 mil 198 nuevos pacientes, mientras que un día antes habían sido cerca de 14 mil; la suma total desde que inició la pandemia el año pasado es de 2 millones 693 mil 495.

En este panorama, y ante las declaraciones de Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud, en el sentido de que el nuevo semáforo epidemiológico no contempla el cierre absoluto de actividades, a la sociedad no le queda más que cuidarse y tomar precauciones.

Y la situación se complica más por la presencia de variantes del Covid, como la Delta, en diferentes entidades, entre ellas Sonora.

-----

El Instituto Nacional Electoral realizará mañana en Hermosillo una jornada de diálogo que abordará temas sobre la consulta popular, planeada para el domingo 1 de agosto.

El micrófono será compartido por el delegado del INE en la entidad, Martín Martínez Cortazar; Roberto Lara, profesor-investigador del Tec de Monterrey; Daniel Núñez, titular de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales; Raúl Becerra, vocal secretario de la junta local del INE en el Estado, y Jannet Piteros, vocal de capacitación electoral.

El evento será a las 11:00 horas pero antes el interesado deberá registrarse en una página.

En Sonora se instalarán mil 323 mesas receptoras para la consulta popular y las boletas que se utilizarán empezaron a distribuirse desde hace días. Son 93 millones 529 papeletas para todo el País.

La única pregunta en la papeleta será la que aprobó la Suprema Corte y no está dirigida en contra de los ex presidentes: ¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?