Al no actualizar los datos, la Secretaría de Salud federal dejó a Sonora de nuevo en amarillo en el Semáforo Epidemiológico del Covid-19, por lo que las medidas sanitarias deben redoblarse y las autoridades municipales necesitarán apretar más el cinturón.

El Estado enfrenta ya una tercera ola, como lo dio a conocer la Secretaría de Salud estatal, producto del relajamiento de las medidas; nada más ayer la dependencia registró 336 nuevos casos, una cifra que no se veía desde finales de enero y principios de febrero.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

En este color tienen que limitarse ciertas actividades, aunque será el Mapa Sonora Anticipa el que determine, por región, qué se podrá hacer y qué no. El Mapa Sonora se modifica cada sábado, por lo que hoy Salud Sonora tendrá noticias.

En la última actualización del titular de la dependencia, Enrique Clausen, que fue hace una semana, Caborca, Hermosillo, Nogales, Guaymas, Empalme, Cajeme, Navojoa y Huatabampo se encontraban en riesgo alto, mientras que en riesgo medio: Cananea, Agua Prieta, San Luis Río Colorado y Puerto Peñasco.

Entonces Sonora está a un paso de ser colocado en naranja por parte del Gobierno federal, situación en la que se encuentran otras entidades del País.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación sesionará de manera presencial en el Pleno a partir del lunes 2 de agosto, luego de llevar a distancia las reuniones desde marzo del año pasado, cuando inició la pandemia de Covid-19.

El ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, presidente de la Corte, lo dio a conocer a través de redes sociales, anunciando, además, que seguirán con estrictos protocolos de seguridad sanitaria.

El jueves fue clausurado el periodo de sesiones de la SCJN, con lo que inicia el primer receso de 2021 para el Poder Judicial de la Federación; la Corte empezó a sesionar por videoconferencia el 20 de abril.

Después de regresar, los ministros van a discutir temas que han provocado una reacción en la sociedad, como la constitucionalidad sobre la ampliación de mandato del ministro presidente y la controversia constitucional sobre el desafuero del gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca.

Para quienes estén interesados en los resultados de la consulta popular que se realizará el 1 de agosto, el Instituto Nacional Electoral aprobó realizar un conteo rápido, un ejercicio que brindará la posibilidad de que la misma noche del domingo se den a conocer datos sobre las tendencias de participación y sobre el resultado de la pregunta que se hará a los ciudadanos.

Lorenzo Córdova, presidente del organismo, dice que no se prevé la ejecución de un programa de resultados preliminares como ocurre en jornadas electorales ordinarias y extraordinarias.

Los asesores externos de este conteo rápido son Patricia Isabel Romero y Carlos Erwin Rodríguez Hernández-Vela, quienes ya tienen la experiencia en este tipo de ejercicios.

Las consejeras Dania Ravel y Carla Humphrey resaltaron el conteo rápido que se realizará, ya que abonará a la certeza de la consulta y a la transparencia de los resultados.

Como se sabe, es necesaria la participación del 40% de los inscritos en la Lista Nominal para que el resultado sea vinculante.

La pregunta es abierta y no está dirigida a ningún ex Presidente de la República: ¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento a las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?