Carta desde el más allá de Spahn para Óliver

Mi apreciado Óliver Pérez:

Soy Warren Spahn, el zurdo más ganador de juegos en Grandes Ligas (363, con 245 derrotas, 13 temporadas de 20 o más victorias en 21 años, y efectividad de 3.09). Pero no te escribo para informarte de mi vida, sino para felicitarte por la tuya y decirte que soy tu admirador, desde este Más Acá que ustedes llaman Más Allá.

Tus números, 72-88, 4.37, en 17 temporadas, no dicen realmente lo que has sido. Yo te considero un lanzador zurdo muy valiente y batallador, un guerrero. No obstante tus facultades limitadas, has servido con eficiencia a ocho equipos, el último el de los Indios, quienes te firmaron el año pasado por 4 millones 250 mil dólares para dos campañas, más la opción 2020 por 2 millones 750 mil.

Has sido un guerrero, mi apreciado Óliver. Que hay un hueco en la rotación, allá vas de abridor, que el bullpen necesita un zurdo, tu mismo eres. Y eso se aprecia mucho en las Mayores.

Después de abrir 34 juegos en 2008 con los Mets, no te importó que desde 2012 fueras confinado al bullpan por los Marineros, allá fuiste de los más entusiastas, como siempre.

Vas a pasar a la historia como un insigne culichi del pitcheo, y además como uno de los más agradables y amistosos mexicanos en la historia de las Grandes Ligas.

Eso te abre ahora unas puertas para toda la vida, como instructor de pitcheo. Vas a celebrar tus 38 años de edad en agosto, por lo que, como persona inteligente que eres, me imagino estarás preparándote para esa otra vida después de la vida de bigleaguer.

Tu sabes. Eso ocurre con todos los bigleaguers de largas carreras, cuando se retiran están muy viejos para jugar al beisbol, pero muy jóvenes para cualquier otra actividad.

Pienso que los jóvenes lanzadores creerán en ti y te respetarán al máximo en cuanto conozcan cómo ha sido tu trayectoria, y lo que has sido para el beisbol.

México está muy orgulloso de que seas su hijo. Y yo desde aquí, desde este Paraíso con todo en calma y cerca de Dios, te deseo que haya suerte de la buena, mi muchachón... Abrazos, Warren Spahn.

RETAZOS.- ** Muy ovacionado Albert Pujols en cada turno al presentarse en San Luis con los Angelinos. Este valioso dominicano jugó para los Cardenales entre 2001 y 2011, y a los 39 años de edad es el latinoamericano con más jonrones en la historia, 646, los que también le ubican en el sexto puesto de la lista de los más grandes jonroneros de todos los tiempos.

Sólo lo superan Barry Bonds 762, Hank Aaron 755, Babe Ruth 714, Alex Rodríguez 696, Willie Mays 660. A Albert le quedan dos temporadas de contrato con los Angelinos.

Por la de 2020 cobrará 29 millones de dólares y por la de 2021, 30 millones. Por este año le pagan 28 millones. Hasta ahora no ha hablado de retirarse.

