Áreas de oportunidad para que Hermosillo tenga agua

La perspectiva de que Hermosillo se quede sin agua, como está pasando en Monterrey, es bastante probable. Allá se les secó la presa y están racionando drásticamente el agua que les queda; no es remoto que Hermosillo tenga que hacer lo mismo si no este año, en los siguientes.

Por ello, fue oportuno el programa de inversión emprendido por el organismo Agua de Hermosillo para garantizar el suministro de agua para la ciudad en este mes de junio.

Las inversiones incluyen la rehabilitación de pozos, la instalación de medidores, sustitución de equipos de bombeo y donación de tinacos.

Sin embargo, no incluyó la instalación de medidores a todos los pozos de manera que se alcance la meta de contar con el 100% de macromedición y se sepa con mayor pueda medir con mayor precisión el agua que se está abasteciendo a la ciudad. Actualmente todo se hace con cálculos aproximados.

Aquí les presento algunas áreas de oportunidad para garantizar en el futuro el abasto de agua, mejorar el servicio y no tener que parar el crecimiento de la ciudad. Uno: Aumentar medición y eficiencia Lo primero es aumentar y mejorar la macro y micromedición del sistema de distribución de modo que se cuente con mediciones precisas de cuánta agua se suministra y cuánta agua se pierde y dónde.

Esta línea de acción debe incluir no sólo la medición de toda la red sino también los 110 sectores hidrométricos en los que se dividió la ciudad. Dicen que hay intereses creados que impiden que se avance en este sentido porque de ese modo se sabría realmente dónde están las tomas clandestinas.

Al contar con medición y datos más confiables se podrá avanzar en un programa más efectivo de reducción de pérdidas y aumento de eficiencias. Dos: Definir la política de riego de parques y jardines No hay un inventario exacto, pero se calcula que en la ciudad hay aproximadamente 700 parques, jardines, campos deportivos y áreas de donación de fraccionamientos.

Aunque pertenecen a la ciudad, muchos son atendidos directamente por los mismos vecinos.

Lo que se ha estado observando es que estos parques cuentan con tomas de agua, no tienen medidores, riegan profusamente sus pastos y jardines y no pagan el agua.

Esto se puede observar, por ejemplo, en los camellones del bulevar Navarrete o del bulevar Centenario que no son excepciones sino que son la regla.

Dicho de otra manera, este riego es lo que luego aparece como pérdida de agua en la estadística del servicio.

Aquí surge un conflicto entre la importancia de las áreas verdes y la escasez de agua en la ciudad, así como con el principio de “agua entregada, agua cobrada” y la necesidad de hacer financieramente autosuficiente al organismo de agua.

Urge una discusión pública a fin de definir prioridades. La mejor salida a este asunto sería que estos parques cuenten con pequeñas plantas de tratamiento de aguas residuales y sean regadas con aguas residuales tratadas. Tres: Reutilizar el agua residual y recarga del acuífero de la Costa La nueva planta de tratamiento de aguas residuales de Hermosillo produce aproximadamente 70 millones de metros cúbicos de agua tratada que puede servir para múltiples usos industriales, urbanos y agrícolas.

Es un agua que pertenece al organismo Agua de Hermosillo y que debe de aprovechar en beneficio de la ciudad. Actualmente se está retornando al lecho seco del río y aparentemente está recargando el acuífero de la Costa de Hermosillo.

O sea que los grandes beneficiarios son los agricultores de la Costa. Urge aquí diseñar una política que defina también cuáles son las prioridades y quiénes van a ser los beneficiarios.

Según estadísticas de la Conagua, la Costa extrae 374 millones de metros cúbicos de agua buena, o sea es tres veces más que el agua que consume la ciudad de Hermosillo. La idea es que se intercambie con los agricultores el agua tratada por elagua buena que actualmente extraen.

Ésta es una gestión que le tocaría empujar conjuntamente la Conagua y al Gobierno del Estado. Cuatro: Decidir entre agricultura periurbana o crecimiento urbano.

No he encontrado el dato de que tanta agua utiliza el riego de los viñedos de Estación Pesqueira, pero esa es un agua quesi no se extrae ahí, llegaría a los pozos de la ciudad.

A futuro va a ser necesario que se revisen esos derechos y que se decida si se quiere mantener esa agricultura o si se busca que la ciudad siga creciendo.