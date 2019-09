¡Aquellos toques sorpresa de Vitico y Mateíto Rojas!

Coral Gables, Florida.

“Estoy enfermo, y no se cuál es mi enfermedad, pero no voy al médico, porque prefiero morirme de sorpresa. Ya me enteraré después”. -Yogi Berra.

Edgar A. Barroeta B., de Acarigua, pregunta: “¿Es verdad que entre los mejores tocadores de bola de todos los tiempos en las Grandes Ligas figuran Vitico Davalillo y Mateíto Rojas Alou? A propósito ¿dónde está y qué hace Mateíto?

Amigo Edgo: Cierto. Pero los toques de ellos dos eran especialmente para embasarse, pocos de sacrificio. Mateíto murió en Santo Domingo, a los 73 años de edad, el 3 de noviembre de 2011.

Carlos L. Jiménez G., de Cubiro, pregunta: “¿Podrá la Major League Baseball Players Association of America mediar en el conflicto que impide a los peloteros venezolanos jugar en su país?”

Amigo Chalo: Nada puede hacer la Asociación. Es un asunto a nivel Casa Blanca-

Miraflores.

David J. Sosa P., de Valladolid, Yucatán, pregunta: “¿Cómo determina MLB el impuesto al lujo que pagan algunos equipos por pasarse del tope salarial?”

Amigo Davo: Todo equipo que sobrepase en una temporada los 197 millones de dólares en honorarios de peloteros, pagará impuestos. La cantidad de la sanción depende del monto adicional al presupuesto aceptado. Dodgers y Yankees son los que más han pagado, cerca de 40 millones cada club por temporada.

Ramón Rodríguez, de León, Guanajuato, pregunta: “¿Por qué el canadiense Tip O’Neill no está en el Hall de la Fama?”

Amigo Moncho: Tip fue un buen bigleaguer durante 10 temporadas, 1883-1892. Logró 52 jonrones, la mayoría, 41, dentro del campo y bateó para .326, con 757 carreras impulsadas y 161 robos de bases. Buena carrera, pero no merecedora de Cooperstown.

Mario Torres A., de Mexicali, pregunta: “¿Con cuáles equipos jugó Esteban Loaiza, y cuándo?”

Amigo Mayo: Esteban permaneció en las Mayores desde 1995 hasta 2008, 14 años, con Piratas, Rangers, Blue Jays, Medias Blancas, Yankees, Nationals, Atléticos y Dodgers.

Antonio Villalba, de Caracas, opina: “Los cambios que el comisionado Rob Manfred, junto con sus compinches de la Asociación de Peloteros, intentan imponer en el beisbol, ya no sólo atentan contra nuestro juego, sino también contra el espectáculo.

“Que todo relevista tenga que lanzar frente a un mínimo de tres bateadores rompe toda estrategia; igual que obligar que los juegos duren dos horas desde la voz de play ball, incluso tiempo de comerciales y toda clase de interrupciones que se presente. Eso es un abuso contra el fanático.

“Es la destrucción de un juego único que no se compara con ningún otro. Es ridículo pensar que el beisbol no será transmitido por televisión de no adoptarse los cambios exigidos”.

