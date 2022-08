Se acaban rápido placas en Cajeme

Ciudad Obregón.- Las placas que llegaron el pasado lunes para solucionar supuestamente el problema de desabasto que se presenta desde hace varios meses en la Agencia Fiscal del Estado delegación Cajeme, solo alcanzaron para unos cuantos y de nueva cuenta puedes realizar el trámite, pero no se te otorga nada, lamentaron automovilistas.

Joaquín Mendoza, automovilista comentó que tiene algunas semanas tratando de realizar el trámite completo de sus placas, es decir, pagarlas y recibirlas, sin tener suerte, lo que se ha vuelto tedioso y cansado.

“He querido hacer el trámite completo, para no dejar nada pendiente, pero no he podido, van tres veces que vengo con la esperanza, pero no alcanzo”, indicó.