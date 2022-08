Quedan casi incomunicadas al menos 40 familias tras las lluvias en Cajeme

CIUDAD OBREGÓN.- Al menos 40 familias que viven alrededor del canal alto al fondo de las granjas Micas quedaron incomunicadas tras inundarse el único camino de acceso a esa comunidad después de las lluvias del fin de semana en Cajeme.

Vecinos del área comentaron que no pueden salir de sus domicilios para acudir a sus actividades cotidianas en la ciudad, ya que el camino se encuentra completamente inundado y sólo pasan vehículos de gran tamaño, los que la mayoría no posee.

Por el momento, dijeron, han estado saliendo por la parte alta de un sifón cerca de sus viviendas, lo que representa un riesgo alto, ya que de caer al agua pudieran ahogarse.

Pedro Zúñiga Cazares, residente de esa comunidad desde hace 25 años, comentó que aunque esta situación se repite cuando hay lluvias fuertes, tenían muchos años que no les sucedía y no de esta magnitud.

Corre mucho el agua, el canal casi se desborda, lo bueno que estaba alzada la compuerta, si no hubiera subido mucho el agua, tenemos varios días así batallando, más las personas que viven más abajo, no tenemos cómo salir de nuestras casas”, resaltó.

Temen que de seguir lloviendo sus viviendas puedan inundarse, dijo, el agua que tapó el camino esta tardando mucho en bajar, ya que en otras ocasiones en un par de días se solucionaba.

Miguel Ángel, de 46 años, compartió que para poder trabajar se salió de su casa que quedó del otro lado de la inundación, con sus herramientas para conseguir algo de dinero para asegurar los alimentos.

Está difícil, si nos quedamos en la casa no podemos trabajar y no hay dinero para comer, ahorita salí para buscar algo en que sacar dinero para comer, si han venido las autoridades, pero la ayuda no alcanza para todos”, indicó.