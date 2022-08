Denuncian falta de radioterapias en IMSS de Cajeme

CIUDAD OBREGÓN.- Hace tres años a Don Ernesto Robles López, de 72 años de edad, le detectaron cáncer de pulmón, desde entonces comenzó su tratamiento contra esta enfermedad, actualmente se encuentra a 33 radioterapias de concluirlo, pero en el IMSS de Cajeme no sirven los equipos que las realizan, situación que exigen se solucione a la brevedad.

Es originario de Cananea, y desde el 27 de junio se encuentra viajando a Cajeme en su intento por recibir sus radiaciones, que debían ser inmediatas tras concluir sus quimioterapias, pero desde esa fecha solo le han brindado 13.

Platicó que en el Hospital, aunque el personal le ha brindado un buen servicio y han sido amables, siempre les están dando largas con el mismo pretexto de que las máquinas no funcionan y que teme que su salud pueda deteriorarse debido a la falta de tratamiento.

Hemos estado viniendo y no hay servicio continuo, de las 33 radiaciones que tienen que darme, llevamos 13, pero no me dicen cuando se va a regularizar, no se cuanto tiempo voy a tener que estar en Obregón rentando para poder concluir el tratamiento, deje mi casa y mi familia, es importante que esto se solucione pronto, somos muchos los afectados, también que haya este servicio en otros municipios”, resaltó.