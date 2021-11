Reapertura Fronteriza: Emociona a niña cajemense recibir vacuna contra Covid en EU

CIUDAD OBREGÓN.- Emocionada y muy alegre porque el próximo 29 de noviembre cruzará a Nogales, Arizona, a recibir su primera dosis de la vacuna Pfizer contra Covid-19, se encuentra Sol Fernanda Aguilera Bustamante, de 13 años de edad.

La cajemense, pero con residencia en Nogales, Sonora, compartió que será la primera de su grupo de amigas que recibirá la vacuna y que eso la hace sentir especial.

Me siento contenta, no me da miedo”, indicó, “me hace sentir especial que soy una de los adolescentes que podrán ser vacunadas”.