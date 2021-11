Reactiva tu escuela Sonora: Trabajan en conjunto por la rehabilitación de los planteles en Cajeme

CIUDAD OBREGÓN, Sonora.- A tres semanas de iniciado el programa Reactiva tu escuela en Cajeme, se tiene un avance de alrededor del 20% de las 98 escuelas que requerían reparaciones importantes, manifestó Jorge Alberto Ponce Salazar.

El director de Educación Municipal explicó que aunque las 539 escuelas de educación básica del Municipio presentaban algún tipo de daño y requieren intervención, 98 planteles estaban completamente destrozados y necesitaban trabajos más profundos.

Para poder cumplir la meta de tener rehabilitadas las escuelas el último día de diciembre de este año, el Gobierno del Estado y el Municipal han buscado aliados en el sector empresarial para lograrlo y por fortuna tenemos un avance muy importante, indicó.

Las escuelas en las que se está trabajando son tanto del área urbana como rural, mencionó, en algunas se han realizado inversiones increíbles como en la primaria de la colonia Cajeme Acamapichtli, que se aplicó un recurso de más de un millón de pesos.

Recordó que en todo el Estado se invertirán 150 millones de pesos en 940 escuelas que se detectaron como más necesitadas.

En las escuelas se han hecho tareas de limpieza, pintura, se han repuesto protecciones, aires acondicionados, reparado baños y colocado nuevo cableado y han participado activamente el personal educativo y los padres de familia, resaltó.

Agregó que confían en que podrán cumplir con las expectativas que tienen y el próximo año los alumnos de las diversas escuelas del Municipio podrán regresar a clases en condiciones adecuadas.

José Rosendo Moreno Amaya, jefe de Tránsito del Municipio, manifestó que se mantienen en operativos constantes para resguardar las escuelas en las que se está trabajando para que no vuelvan a ser víctimas de la delincuencia.

Cada unidad de policía en el sector que se encuentra, puntualizó, tiene la encomienda de checar desde el vehículo y también a pie cada media hora las escuelas de esa área como medida de prevención.

Comentó que en los operativos que realizan ha habido personas detenidas en flagrancia de delito y que lo que más se llevan los amantes de lo ajeno es la herrería, cableado y aires acondicionados.

La señora Guadalupe Nieto Gutiérrez, abuela de un alumno del preescolar María Montessori de la colonia Benito Juárez, manifestó que por haber visto las condiciones en las que el kínder estaba es que se interesó en apoyar a los maestros y demás personal en la limpieza y rehabilitación.

A mí me gusta ayudar, con dinero quizá no puedo, pero pongo mis manos para poder realizar acciones que beneficien la escuela, porque vi todo lo que está pasando aquí, todo lo que vandalizaron, y todo lo que se tiene que hacer, y no sólo en este, en muchos de todos lados, detalló.