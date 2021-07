Escuelas en Cajeme no están aptas para recibir alumnado

CIUDAD OBREGÓN.- De autorizarse el regreso a clases de manera presencial en las próximas semanas, las más de 470 escuelas del municipio de Cajeme no cuentan con las condiciones óptimas para recibir alumnado, informó César Alberto Campos Núñez.

El titular del Escuadrón Vial Independiente, que se encarga de realizar acciones de limpieza y señalización en escuelas, explicó que durante 2021 han brindado servicios a 229 escuelas y que han notado que el tema de limpieza es el menos preocupante, ya que casi todas las que visitan han sido fuertemente vandalizadas.

Las escuelas las encontramos con mucho escombro, hojarasca, basura que tiran los vecinos, no están en condiciones de recibir alumnos, no tienen cableado eléctrico, no tienen aires acondicionado, no tienen agua potable, ni para los baños, la tubería se la robaron, hay destrozos en puertas y protecciones tumbadas, puntualizó.

Comentó que antes de pensar en recibir alumnos las escuelas requieren muchas rehabilitaciones e inversión para dejarlas como estaban antes de la pandemia.

Los amantes de lo ajeno, se han dado vuelo, añadió, aprovechando que los planteles no tienen guardias o quedaron en abandono total y muchas escuelas han sido víctimas de robo en repetidas ocasiones.

Aun cuando han visto este problema en escuelas de todos lados, son las de las colonias del Sur de la ciudad y periferia las más afectadas, subrayó.

Es importante, dijo, que los directivos, padres de familia y autoridades se involucren y trabajen coordinados para la pronta recuperación de los planteles educativos.