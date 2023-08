“No iba a herirla, iba a matarla”: Madre de Alma Lourdes dice que no se tuvo apoyo de la policía tras el reporte por agresión

CIUDAD OBREGÓN, Sonora.- Aunque Alma Lourdes reportó a la Policía Municipal respecto al altercado que vivió con quien más tarde le quitó la vida, no tuvo respuesta ni apoyo de parte de la corporación, acusa su madre, Idalia Valenzuela García.

Ella, cuando sufrió la agresión, le habló a un policía, a lo que le dijeron que no podían de hacer nada ‘porque no estábamos en el momento que el señor te estaba agrediendo’. ¡Cómo es eso! ¡¿Cómo?!”, reclamó.

Mi llamado a las autoridades es que realmente capaciten a su personal, que eso que dicen ‘si tú, mujer, te encuentras vulnerable, llámanos y ahí vamos a estar’, eso no pasó con Alma Lourdes.

Hilario “N.” era un cliente frecuente del lugar de trabajo de sus hijas y las situaciones de acoso hacia Ana Itzel, hermana de Alma Lourdes, eran constantes: Inclusive llegó a ofrecerle dinero a cambio de que “le hiciera caso”, por ello la familia sabía su dirección y cómo identificarlo.

Ante esta situación de acoso repetido fue el hartazgo de Alma Lourdes en su reclamo hacia el individuo durante la discusión que sostuvieron.

No iba a herirla, iba a matarla. Le dio tres disparos en el pecho, a pesar de que Alma le pidió perdón, porque lo reconoció. El tipo se puso una capucha… cuando lo reconoce, le pidió perdón. Por lo que me dice Ana Itzel, no le importó y le dio los tres disparos”, expresó Idalia.