“Una mujer increíble que extrañamos y extrañaremos”; Despiden a Alma Lourdes en CO

CIUDAD OBREGÓN.- Desde tempranas horas de este domingo, familiares y allegados de Alma Lourdes, de 30 años de edad, víctima de feminicidio, le dan el último adiós en una funeraria del centro de la ciudad.

Al arribar al lugar ubicado en las calles Colima e Hidalgo, lo primero que se puede apreciar son carteles pegados en las ventanas donde exigen justicia por su asesinato.

Durante el funeral se pudo apreciar arribar a gran cantidad de personas, al igual arreglos florales en honor a la joven madre de familia, la cual será sepultada el día de mañana.

Mediante redes sociales, Isabel, hermana de Alma Lourdes, compartió que fue una madre ejemplar, trabajadora, apegada a sus seres queridos, honrada y que siempre vio por el bienestar de su familia, hasta el último momento de su vida.

La joven compartió que no se trató de un crimen pasional, como muchas personas comentan, si no, que Alma Lourdes fue asesinada por defender a otra de sus hermanas de un hombre que la acosaba constantemente.

Comentó que es lamentable como en los trabajos no existe protección a los empleados y los dejen desprotegidos ante actos agresivos por parte de los clientes.

Además, pidió por respeto a su familia, su madre, hermanas y su hija no creer todo lo que ven en redes sociales y ser prudentes antes de compartir u opinar al respecto.

Quien realmente la conoció, sabe lo mucho que ha trabajado para salir adelante, que no molestaba a nadie, que simplemente realizaba su trabajo como habitualmente lo hacía, fue asesinada por defender y decir ‘No, señor, no moleste, este es un lugar de trabajo, respete’. Que no se les olvide que ALMA LOURDES seguirá viva mientras alcemos nuestras voces y exijamos justicia”, aseveró.