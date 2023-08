Hermana de joven asesinada en carnicería en Obregón la recuerda como una mujer ejemplar

CIUDAD OBREGÓN.-Como una madre ejemplar, trabajadora, honrada, y apegada a su familia, describe a Alma Lourdes, víctima de feminicidio en Cajeme, su hermana Isabel, quien además pide que se deje de especular sobre los motivos de su asesinato.

Mediante redes sociales, la joven, compartió que no se trató de un crimen pasional como muchas personas comentan, si no, que Alma Lourdes fue asesinada por defender a otra de sus hermanas de un hombre que la acosaba constantemente.

No fue un crimen pasional, ni nada por el estilo. Fue un FEMINICIDIO a mano armada de un señor acosador, que por el simple hecho de que le hayan dicho un "no", le hayan establecido límites y exigido respeto a los demás, fue capaz de arrebatarle la vida a una persona inocente, que lo único que hizo fue EXIGIR respeto hacia mi otra hermana, a quien el señor acosaba y acosó durante días en su trabajo”, indicó.

Comentó que es lamentable como en los trabajos no existe protección a los empleados y los dejen desprotegidos ante actos agresivos por parte de los clientes.

Pide no difundir información falsa de redes sociales

Además, pidió por respeto a su familia, su madre, hermanas y su hija no creer todo lo que ven en redes sociales y ser prudentes antes de compartir u opinar al respecto.

El actuar de las autoridades deja mucho a desear, dijo, a pesar de estar en riesgo, nunca hacen lo suficiente por proteger a la ciudadanía, como pasó con su hermana el día de su asesinato.

Queridos policías, leyes o a quien sea que se tenga que dirigir: ¿Neta? ¿Es neta que tienes que ser asesinada para que atiendan bien tu llamado? ¿No basto con llamarles cuando el señor fue en la mañana y atacó a mi hermana? Ah, perdonen, en sus palabras, ´como no estuvimos ni vimos nada, no podemos hacer nada´, ah sí, disculpen, al parecer los videos (evidencias) no son suficientes para actuar, hasta que lamentablemente le quitaron la vida”, resaltó.

Puntualizó que su hermana tiene un nombre y no es "la mujer", "la difunta", "el cadáver", ni "el cuerpo", si no, una mujer fuerte que siempre cuidó de nosotras hasta el último momento.

“Quien realmente la conoció, sabe lo mucho que ha trabajado para salir adelante, que no molestaba a nadie, que simplemente realizaba su trabajo como habitualmente lo hacía, fue asesinada por defender y decir ‘No, señor, no moleste, este es un lugar de trabajo, respete’. Que no se les olvide que ALMA LOURDES seguirá viva mientras alcemos nuestras voces y exijamos justicia”, aseveró.

Agregó que tiene conocimiento de que están circulando fotografías crudas del asesinato de su hermana, pero que pedían como familia que la recordaran como fue en vida con una imagen donde estaba feliz y no con lo que los policías y otras personas que estuvieron en la escena del crimen distribuyeron.