Marcharán por hombres desaparecidos en Ciudad Obregón

CIUDAD OBREGÓN, Sonora.-Con el lema “Porque ellos también desaparecen” el colectivo de búsqueda Rastreadoras de Ciudad Obregón convoca a la ciudadanía a asistir el próximo 19 de abril a la marcha contra la desaparición forzada de hombres en el Municipio, donde según sus registros se contabilizan más de 350 casos.

Juana Aguirre, vocera del colectivo, explicó que es el segundo año consecutivo que se realiza esta actividad, que pretenden se quede como una “tradición” anual para alzar la voz por los desaparecidos.

"Esperamos contar con el apoyo de muchas personas": Juana Aguirre

Destacó que no es que las mujeres desaparecidas no sean importantes, sino que para sus casos es más común que haya marchas o acciones de difusión, pero para los hombres no tanto.

Esperamos contar con el apoyo de muchas personas, que se unan, sin importar si cuentan o no con familiares desaparecidos, que se sienta el apoyo a la causa”, resaltó.

“Tenemos que sumarnos como ciudad”, dijo, “alzar la voz para que las autoridades sepan que ya estamos hartos de que la cantidad de personas desaparecidas incremente sin que nadie haga algo para solucionarlo”.