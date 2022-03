Ciudad Obregón: “Nunca voy a dejar de buscarlas”, asegura madre de dos jóvenes desaparecidas

A un año de la desaparición de sus hijas Blanca y Aderly Mendoza, de 28 y 19 años de edad, su madre Nohemí Armendáriz Soto no pierde la esperanza de poder encontrarlas con vida y anhela el día en que eso se convierta en una realidad.

La madre de familia de 47 años de edad compartió que desde el 31 de marzo de 2021 su vida es otra, pues sin saber el porqué, alguien le arrebató a sus únicas dos hijas, dejándola con un dolor, vacío e incertidumbre que la acompañan a donde va.

“Ha sido muy duro, tengo mucha tristeza y desesperación y tengo muchas dudas y preguntas sin respuesta, no sé qué pasó, cómo, porqué, mis hijas no andaban metidas en nada malo, no hay motivos para lo que les hicieron”, resaltó.

Como familia, mencionó, no dejan de buscarlas, ni de compartir sus fotografías por todas partes, pues tienen fe que pronto se les cumplirá el milagro que le piden a Dios todo el tiempo.

Con la voz entrecortada, platicó que su nieta, hija de Blanca, y de nombre Bianca, no deja de preguntar por su mamá ni un solo día, lo que vuelve más complicado todo.

Desde aquel día, lamentó, las investigaciones por parte de las autoridades se han mantenido estáticas y no han mostrado ningún avance que pueda ayudarla a dar con ellas.

“Para las autoridades esto ya pasó, no saben nada, no hay avances, sólo se interesaron las primeras semanas, pero ahora ya no, siempre me dicen que no hay noticias que no se ha sabido nada”, indicó.

Durante este año, dijo, lo que no han dejado de recibir son llamadas que intentan extorsionarlos pidiendo dinero a cambio de supuesta información sobre el paradero de sus hijas.

Agregó que no hay un solo minuto de cada día donde no tenga presente a sus pequeñas con ella y que no llore deseando poder volver a abrazarlas.

Nunca voy a dejar de buscarlas, son mis únicas hijas, suplico a quien se las llevó me diga donde las dejó, no busco culpables, sólo quiero traerlas de vuelta a casa”, puntualizó.

La última vez que vieron a sus hijas fue la tarde del 31 de marzo de 2021 al salir de un restaurante al Sur de la ciudad, momento desde el cual perdieron comunicación con ellas, subrayó.