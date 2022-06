Llora la muerte de su hija Karina y clama justicia

CIUDAD OBREGÓN, Sonora.-Fue en 2011 cuando la vida de Karina, quien era una joven alegre, servicial, enamorada de sus hijos, familia y profesión, comenzó a cambiar drásticamente, pues empezó a ser víctima de violencia intrafamiliar.

Los golpes y maltratos que recibió por al menos 10 años por parte de su pareja, con el paso del tiempo se convertirían en más heridas y al menos dos intentos de homicidio que el 22 de marzo de 2021 terminarían con su vida, recordaron familiares.

Con gran dolor y nostalgia, mencionaron que Karina fue una gran mujer, muy inteligente, buena estudiante, hija y madre, que no tenía problemas con nadie en ningún lugar y era querida por todos los que la conocían.

Tenía 34 años y trabajaba en una empresa particular cuando su vida, sueños, ilusiones y ganas de comerse al mundo fueron apagados. Hoy a 15 meses de su muerte su familia sigue luchando por que se le haga justicia.

VIVIÓ UNA PESADILLA

Guadalupe Rocha Méndez, mamá de Karina, compartió que su hija aunque sufría muchos maltratos siempre tuvo miedo de dejar a su esposo por lo que pudiera hacerle a ella y sus tres hijos (hoy de 15, 12 y 6 años), y que fue hasta 2017 que logró divorciarse.

Ella tenía miedo de pedirle el divorcio, porque miraba era una persona violenta, agresiva, soberbia, ella desde el 2011 empezó a sentir la violencia con él, y vio que nomás no funcionaba, pero no pudo salir de ahí”, indicó.

Dijo que fue en ese mismo año que su hija solicitó ayuda a las autoridades acudiendo a poner una denuncia tras recibir una fuerte golpiza.

“Él siempre la estaba atacando, de hacerle daño, ya sea en su casa, por fuera de la casa de ella, iba y le orinaba, le golpeaba las puertas, le quitaba la luz, le quitaba el agua, le mandaba personas para que ella tuviera miedo a estar viviendo, le marcaba por teléfono y le decía que nadie la quería, ella siempre vivió con mucho miedo, con mucho temor”, indicó.

Pese a la denuncia que ya había puesto, no tuvo ningún apoyo o respuesta por parte de las autoridades, señaló, de nueva cuenta en febrero de 2018 volvió a las instalaciones de la Fiscalía a interponer una nueva denuncia por agresiones hacia su persona, ya que un día antes su ex pareja la había golpeado hasta dejarla inconsciente.

Expresó que aun cuando su hija siempre recurrió a las autoridades para que le brindaran seguridad y la protegieran, nunca hubo algún seguimiento por parte de estos por hacer algo por ella.

“Ella no pudo protegerse, ella lo que quería es que en su trabajo le dieran cambio a otra parte, le compartió a su jefe la situación que estaba viviendo, pero le dijeron que todavía no, pero ella no se quería ir por sus hijos, le dolía a ella dejarlos”, resaltó.

Recordó que su ex yerno no dejaba vivir en paz a su hija, y siempre la estaba celando, cuidando el tiempo que tardaba en hacer las cosas y enjuiciando todo lo que hacía, nunca pudo tener una vida normal, siempre estaba amenazada y cada paso que daba estaba vigilado.

Posterior a eso en otra ocasión fue golpeada hasta ser dada por muerta por su agresor, resaltó, siempre tuvo muchos ángeles que intercedieron por ella y le brindaron la oportunidad de salir bien librada de varias, hasta que ya no pudo soportar.

NO PUDO MÁS

Narró que fue el 22 de marzo de 2021, luego de ganar la custodia de su hijo pequeño, que al arribar a casa de una tía de ella a comer en la colonia Benito Juárez, fue atacada a balazos por un hombre en motocicleta que la había estado persiguiendo durante todo ese día, hecho en que además de matarla resultaron afectadas dos personas más.

Explicó que tras su asesinato como familia volvieron a levantar una denuncia en contra de su ex yerno, la cual fue atendida, pero no por el asesinato, sino por las acusaciones anteriores.

El acusado, Ramón Gamaliel “N.”, quien era policía municipal, fue detenido tres meses después en un lavado de carros de la colonia Villa Fontana, comentó.

Externo que tras un año de haber sido capturado y de haber llevado su proceso en prisión, el pasado miércoles le fue dada sentencia, la cual será publicada por las autoridades el último día de este mes, pero corresponde a los delitos de violencia intrafamiliar y no feminicidio, por lo que temen pueda salir en libertad en poco tiempo.

Exigen que la justicia sea aplicada como se debe, ya que es lo mínimo que Karina merece, resaltó, temen que su ex yerno al salir pueda tomar represalias contra ellos, tras ser tan insistentes en que su proceso sea llevado de la manera correcta, sin ser presuntamente beneficiado por las autoridades.

PEDIRÁN SE REVISE EL CASO

Leticia Burgos Ochoa, de la Red Feminista Sonorense (RFS), destacó que este caso es un ejemplo más del “manipuleo” y la ineficiencia de las autoridades, y que solicitarán que el juez que calificó este juicio renuncie y que el proceso sea revisado por parte de la Comisión Nacional para Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim).

“Las autoridades deben cumplir, pedimos la renuncia del juez, de la autoridad que integró la carpeta, porque no es posible que a estas alturas siga manipulando la vida de nosotros, de las mujeres, este claramente fue un hecho feminicida y así se debe investigar”, resaltó.

Puntualizó que estarán pendientes de que este caso sea estudiado hasta que llegue su justicia plena y que el manejo “desaseado” que se le dio sea corregido.

Lo que es evidente es que este caso, dijo, no está apegado a ninguna ley, ni a la garantía de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia, o la tipificación de feminicidio.

Se intentó contactar a la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) para conocer detalles de las investigaciones que realizaron sobre el caso, pero no hubo respuesta.