Largas y lentas filas para esperar una prueba covid en la UMF 1

CIUDAD OBREGÓN, Sonora.-Alrededor de 50 personas con síntomas de Covid se encontraban haciendo fila por fuera de la Unidad de Medicina Familiar Número 1 del IMSS en Cajeme durante la mañana de este martes en espera de pasar al triage respiratorio y realizarse una prueba.

Algunos sentados en sillas, otros en el piso, unos más de pie, se mantienen esperando a que la fila avance para poder ingresar a recibir atención médica.

César Elizondo, padre de familia, platicó que él acudió a hacer fila por su hijo que se encuentra contagiado, pero que necesita la incapacidad del Instituto y que hasta que casi vaya a entrar le llamará para que acuda y evitarse un foco de infección .

Yo vine por mi hijo, él está enfermo no puede estar aquí poniendo en riesgo amás personas, llegué a hacer fila poco después de las 7, ya casi tengo casi doshoras y no ha avanzado casi mi lugar”, resaltó.

Acuden al Seguro Social

Alejandra Millán, de la colonia Misión del Real, explicó que ella se siente resfriada, pero que de su trabajo la enviaron a realizarse una prueba para poder asistir, pero que no tiene dinero para hacerse una en un particular, porlo que fue al Seguro Social.

“Me siento un poco resfriada, puede que tenga covid, puede que no, pero también si no tengo aquí me puedo contagiar, somos muchas personas echos bola, esta muylento esto”, resaltó.

Según información de un empleado en la puerta de la Unidad, desde el miércoles pasado acuden decenas de personasa realizarse una prueba.

No supo decir hasta qué cantidad de personas pueden atender en el triage respiratorio por día, ya que aseguró, varia de un día a otro, según la hora y personal.